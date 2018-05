La 23 de ani, Medeea Piron a decis că trebuie să riște şi să pună pe picioare propria afacere. A absolvit Universitatea București, specializarea Relații Internationale şi, în 2016, s-a angajat la Ministerul Justiției, pe un post de consilier al ministrului Raluca Prună. Perspectivele într-o instituție de stat nu erau prea strălucite. Atunci s-a gândit că ar trebui să facă mai mult pentru viitorul său. A depus un proiect pentru o afacere cu prăjituri artizanale şi a obținut o finanțare de 44 mii de euro. Visul său abia acum prinde contur. Opt luni a durat obținerea aprobărilor pentru ca mica sa cofetărie să poată funcționa legal.

Medeea Piron a avut şansa să fie selectată pentru a ocupa un post de consilier la Ministerul Justiției. Se întâmpla în 2016. A lucrat în departamentul de comunicare al ministrului. Experiența de acolo i-a adus multe statisticii, dar a constat că birocrația unei instituții publice nu este pentru ea.

“N-am avut nicio tangență cu prăjiturile. Nu m-aş fi gândit. Dacă îmi spuneai acum un an că o să fac o cofetărie artizanală ți-aș fi spus că e o glumă extrem de proastă. Am început opt luni de zile într-un post pe care nu îl așteptam, în comunicare. După ce s-a terminat contractul, mi-am dat seama că drumul meu este în antreprenoriat, asta învățasem acasă. Tatăl meu e în business de 14 ani şi am crescut cu modelul asta. Mi-am dat seama că asta mă prinde şi am spus “OK. Ce pot să fac în momentul asta ca să pot să-mi permit un business şi să şi meargă “ , spune Medeea

Inspirată de tatăl său, Medeea s-a apucat de scris un proiect pentru a deschide o cofetărie artizanală.

Birocrația din Ministerul Justiției a urmărit-o şi aici, în lumea businessului.

“Partea cea mai frumoasă a businessului este să vinzi ceea ce a fost în capul tău. Până să ajung să vând am avut de alergat opt luni de zile. Dintr-un business care are zece luni, opt luni am alergat după hârtii şi două am făcut teste. Atât e de greu. Vreau să ajung să livrez în toată țara torturi modulare. Vreau să audă lumea de mine, lumea care apreciază ceva natural. Sunt perspective bine, lumea este receptivă, mai ales în București. Am deja comenzi şi eu nici măcar nu postasem pe Instagram o poză sau pe facebook Înainte să deschid partea cu torturile, am făcut de Paşte cozonacul.ro şi nu m-am aşteptat la asemenea comenzi. Din două poze pe Facebook au început să sune telefoanele şi eram ca un titirez, ba în producție, ba în maşină, în trafic prin Bucureşti să livrez oamenilor înainte de Paște. Angajatul meu m-a părăsit după două zile şi am rămas doar eu în producţie”, spune încrezătoare Medeea Piron.