„La sfârșitul lunii octombrie am ajuns la 240.000 de cazuri în total, de când a început pandemia, iar într-o lună am dublat. Noi vom ajunge la 500.000 de cazuri în prima săptămână din decembrie, indiferent ce facem”, a declarat Octavian Jurma.

Întrebarea este ce să facem să nu intrăm în următoarea perioadă de dublare, care va fi, evident, de la 500.000 la un milion. Nu cumva să ajungem acolo. Medicul Octavian Jurma:

Doctorul este de părere că viitorul guvern va fi obligat să „debuteze” cu o carantină generală.

„Este inevitabil că următorul guvern nu are cum să meargă înainte. Este doar o pasare a răspunderii de la acest guvern la următorul. El va trebui să debuteze cu o carantină generală, nu are de ales. Dar această carantină nu este pregătită printr-o campanie de educație, este pregătită doar printr-o campanie a negaționiștilor”, a precizat cercetătorul.

Octavian Jurma susține că dacă România ar fi intrat în carantină, ar fi ajuns ca de sărbători să înregistreze sub 1.000 de cazuri noi de COVID-19 în 24 de ore.

„Dacă am fi intrat și noi în lockdown, am fi ajuns azi la sub 2.000 de cazuri și am fi ajuns sub 1.000 de cazuri de sărbători. Acest lucru este acum un vis frumos, pe care nu îl mai putem atinge. Nu am intrat în carantină nici măcar cu Franța și cu țările din al doilea grup”.

România a raportat vineri peste 9.200 de cazuri de COVID-19, în timp ce numărul deceselor a fost de 160.

Citeşte şi:

Vânzarea testelor rapide COVID către populație, interzisă. Cum explică autoritățile decizia

Fuga bolnavilor cronici după medicamentele pe care pandemia le-a scos din farmacii: “E pelerinaj medical în toată țara”

Strigăt de ajutor pentru fata din Mehedinți, incendiată de un criminal. Supraviețuitor Colectiv: “A trecut prin toate formele imaginabile de abuz”

PARTENERI - GSP.RO Ciprian Tătărușanu a „șocat” vestiarul după meciul cu Irlanda de Nord. Dezvăluirile unui coleg + Alibec a răbufnit din nou

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Sex la ATI. Medici, prinși în focul pasiunii în loc să aibă grijă de bolnavi. Ce se întâmplă

HOROSCOP Horoscop 20 noiembrie 2020. Berbecii sunt dornici de noutăți, întâlniri și discuții cu cei care îi inspiră

Știrileprotv.ro Răsturnare de situație. Acestea sunt condițiile în care o persoană este suspectă de infectarea cu noul coronavirus

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii