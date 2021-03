De ce crește rata de infectare în Timișoara, deși e în carantină? Epidemiolog: „E ca o frână, nu oprește camionul, dar îl încetinește suficient”

Timisoara, marti, 16 martie 2021. Rata de infectare in timosara a ajuns la 7.97 cazuri la mia de locuitori dupa 8 zile de carantina. Municipiul Timisoara si mai multe comune au intrat, luni, 8 martie, in carantina pentru o perioada de 14 zile, timp in care circulatia si stationarea in spatiile publice sunt interzise, cu exceptia motivelor bine justificate, pe baza declaratiei pe proprie raspundere, a legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOT