Jurnalistul american Michael Wolff, care este editorialist și colaborator la USA Today, The Hollywood Reporter și GQ, ediția britanică, a primit două National Magazine Awards și un Mirror Award. În 2018, el a publicat „Fire and Fury: Inside the Trump White House” („Foc și furie: în interiorul Casei Albe a lui Trump”. Volumul, care descrie comportamentul haotic din primul mandat al lui Trump, a devenit bestseller. Wolff A scris, printre altele, biografia magnatului Rupert Murdoch, „The Man Who Owns the News” („Omul care deține știrile”, 2008).

„Îl urăște”

O nouă carte controversată aduce în prim-plan relația tensionată dintre fostul președinte american Donald Trump și soția sa, Melania.

Potrivit autorului, absența Melaniei din campania electorală a lui Trump ar fi cauzată de faptul că aceasta „îl urăște” pe soțul ei.

Wolff, cunoscut pentru cartea sa despre primul mandat al lui Trump, face aceste afirmații în noul său volum, „All or Nothing: How Trump Recaptured America” („Totul sau Nimic: Cum a recucerit Trump America”)

„Relația lor nu a fost ajutată de procesul Stormy Daniels”

„Cu siguranță, relația lor nu a fost ajutată de procesul Stormy Daniels”, a scris Wolff, referindu-se la absența Melaniei.

Melania Trump a lipsit în mod vizibil de la majoritatea evenimentelor de campanie ale soțului său, în ultimii doi ani.

Ea a apărut doar la Convenția Națională Republicană din iulie anul trecut și la discursul de victorie al lui Trump, după alegerile din 2024.

Personalul lui Trump „nu știa unde locuiește Prima Doamnă”

Wolff susține că „personalul din echipa lui Trump nici măcar nu știa unde locuiește Primă Doamnă”.

După condamnarea sa istorică pentru 34 de capete de acuzare de fraudă, Trump a declarat, pentru Fox News, că situația legală a fost „foarte dificilă” pentru Melania.

Cred că este foarte greu pentru ea. În multe privințe, este mai greu pentru familia mea decât pentru mine.

S-a întors la Washington

Melania Trump s-a întors, pe 24 februarie, după o absență de patru săptămâni, la Washington și a participat la Casa Albă la o cină anuală și o recepție cu guvernatorii SUA, dezmințind, astfel, zvonurile privind o despărțire de republican.

Luna trecută au apărut zvonuri că timpul Melaniei la Washington ar putea fi chiar mai limitat decât se aștepta, semnalând o ruptură surprinzătoare între ea și Donald Trump.

După ce s-au logodit în 2004, Donald Trump și fostul model Melania, fostă Melanija Knauss (origine slovenă), s-au căsătorit pe 22 ianuarie 2005, la Biserica Episcopală din Bethesda-by-the-Sea din Palm Beach, Florida.

Fiul lor, Barron, s-a născut în 2006. Acum în vârstă de 18 ani şi student în primul an la Universitatea din New York

