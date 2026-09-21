România și Ucraina au semnat un memorandum strategic privind consolidarea tranzitului de mărfuri și extinderea rețelei de transport la graniță, un proiect ale cărui investiții totale sunt estimate la aproape 1,2 miliarde de euro. Strategia actualizată vizează 17 puncte de trecere a frontierei, dintre care 10 propuneri noi de conexiuni rutiere, proiecte majore precum un nou pod peste Dunăre la Isaccea și modernizarea infrastructurii conexe către porturile românești.

Sunt vizate 17 puncte de control la frontiera comună

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor a precizat luni, 21 septembrie, într-o postare pe Facebook, că s-a semnat un „Memorandum de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind întărirea cooperării în asigurarea tranzitului fiabil al mărfurilor”.

Proiectul vizează modernizarea punctelor de frontieră, a drumurilor și căilor ferate de acces, accelerarea controalelor vamale și fluidizarea tranzitului de mărfuri către porturile de la Dunăre și Constanța.

„Memorandumul se bazează pe Strategia actualizată de dezvoltare a infrastructurii de frontieră dintre Ucraina și România. Acesta definește măsuri comune pentru creșterea capacității de trecere a frontierei și dezvoltarea rutelor de transport între țări”, a precizat secretarul de stat.

Strategia actualizată acoperă 17 puncte de control la frontiera comună (PTF-uri) dintre care 10 propuneri noi la nivel rutier ce vor face conexiunea cu regiunile Transcarpatia, Cernăuți, Ivano-Frankivsk și Odesa din Ucraina.

Potrivit oficialului de la Ministerul Transporturilor, acestea sunt:

- Între Transcarpatia și județele Satu Mare, Maramureș: 9 PTF-uri - 5 operaționale, unul în curs de deschidere (Sighetul Marmației – Bila Tserkva) și 3 propuneri noi: Piatra Teceu, Valea Vișeului, Târna Mare;

- Între Cernăuți și județele Suceava, Botoșani: 8 PTF-uri - 4 funcționale și 4 propuneri noi/redeschideri: Izvoarele Sucevei, Ulma, Climăuți, Dărăbani;

- Între regiunea Ivano-Frankivsk și Maramureș: un PTF rutier nou la Poienile de sub Munte;

- Între regiunea Odesa și județul Tulcea: 3 PTF-uri cu trecere pe bac - unul existent și 2 propuneri noi: Plauru și Chilia Veche.

Poduri noi peste Dunăre și Prut

După semnarea memorandum-ului, următorul pas este implementarea acestor proiecte de infrastructură și obținerea de surse de finanțare. Romania și Ucraina vor continua să coordoneze dezvoltarea infrastructurii de ambele părți ale frontierei.

„Printre cele mai importante proiecte de infrastructură conexă vizate sunt: un nou pod peste Dunăre la Isaccea, pod nou peste Prut în zona Dărăbani-județul Botoșani pentru noul PTF, un drum nou de legătură între Vicovu de Sus și A7 de 36 km la nivel de DN, modernizări de drumuri Naționale, Județene și Locale pe încă aproximativ 230 de Km”, a precizat Irinel Scrioșteanu.

Costuri de 1,2 miliarde euro din care România investește peste 550 milioane de euro

Costurile totale estimate pentru modernizarea/dezvoltarea PTF-urilor și a infrastructurii rutiere conexe însumează 1,195 miliarde euro. Partea României se ridică la peste 550 milioane de euro.