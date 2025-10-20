„Dacă Putin și Trump chiar vin în Ungaria, noi deja punem masa!”

Un restaurant din Budapesta și-a oferit serviciile pentru o potențială întâlnire la nivel înalt între Donald Trump și Vladimir Putin.

Pe pagina de Facebook, CZIN Bistro s-a declarat pregătit să găzduiască summitul celor doi lideri puternici și a anunțat că este gata să primească delegațiile celor doi lideri, fie pentru o întâlnire restrânsă, fie pentru o cină oficială.

„Dacă Putin și Trump chiar vin în Ungaria, noi deja punem masa!”, au scris reprezentanții localului pe rețeaua socială.

Meniu „pentru pace”

Bistrourile au pregătit și un meniu dedicat, despre care spun că „garantat va aduce pacea la masă”.

Meniul include:

aperitiv: selecție de pește rece rusesc cu sos de chefir;

fel principal: burger Putin-Trump – vită, miel și cheddar într-o „strângere de mână monumentală”;

garnitură: pizza în stil New York;

desert: cheesecake american cu sos de zmeură cu vodcă.

Ideea a venit după o glumă făcută la radio. Comediana Eszter Ráskó a spus, la Radio Balázs, că summitul ar putea avea loc într-un restaurant „bun” din sectorul 16.

CZIN Bistro se descrie ca un local prietenos, orientat spre familii, care oferă „bucătărie tradițională maghiară și gusturi internaționale de neratat”.

