Test pe Autobahn fără limită de viteză

Modelul Mercedes-Benz 560 SE echipat cu un motor V8 aspirat de 5,5 litri, dezvoltă 280 CP și 430 Nm, valori impresionante pentru sfârșitul anilor ’80. La momentul lansării, Mercedes anunța o accelerație de la 0 la 100 km/h în 7,2 secunde și o viteză maximă de 242 km/h.

Mașina a fost condusă de un pasionat din Olanda pe o autostradă din Germania, pe o porțiune fără restricții de viteză, pentru a verifica dacă limuzina își mai păstrează performanțele de odinioară. Pentru măsurători au fost utilizate echipamente GPS de mare precizie.

Încă de la primele accelerații, motorul V8 și-a demonstrat elasticitatea, iar automobilul a urcat fără efort către viteze de peste 180 km/h, păstrând nivelul ridicat de confort și stabilitate care a consacrat generația W126.

A depășit viteza promisă de producător

Deși vitezometrul indica inițial cei 242 km/h din fișa tehnică, șoferul a continuat accelerarea. Acul a trecut de 250 km/h, iar instrumentul GPS a înregistrat o viteză reală de 250,1 km/h, cu aproximativ 8 km/h peste valoarea oficială comunicată de Mercedes în 1988.

Rezultatul este cu atât mai impresionant cu cât automobilul are aproape patru decenii vechime și peste 64.000 de kilometri parcurși.

Accelerație identică cu cea din 1988

Testul a inclus și o măsurare a accelerației de la 0 la 100 km/h. Rezultatul obținut cu ajutorul echipamentelor electronice a fost de 7,2 secunde, identic cu timpul declarat de producător la lansarea modelului.

Performanța sugerează că automobilul, întreținut corespunzător, și-a păstrat aproape integral caracteristicile tehnice originale.

Mercedes W126 este considerat unul dintre cele mai reușite modele produse de marca germană, fiind apreciat pentru confort, rafinament și fiabilitate.

Testul realizat pe Autobahn demonstrează că, după 38 de ani, un exemplar bine conservat poate continua să ofere performanțe apropiate sau chiar superioare celor din fișa tehnică, confirmând reputația de durabilitate a acestei generații de Mercedes.

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