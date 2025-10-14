Autostrada germană, un simbol al libertății

Potrivit istoricului Thomas Zeller, profesor la Universitatea din Maryland și autor al cărții Driving Germany, sistemul de autostrăzi a fost inițial o realizare a propagandei naziste.

În anii 1930, regimul lui Adolf Hitler a folosit construcția autostrăzilor ca pe un simbol al modernității și progresului național.

Totuși, după Al Doilea Război Mondial, odată cu împărțirea țării în Germania de Est și Germania de Vest, semnificația autostrăzii s-a schimbat radical.

În 1952, guvernul Republicii Federale Germania (Germania de Vest) a eliminat limitele de viteză pe toate drumurile.

Motivul nu a fost tehnologic, ci ideologic: decizia a fost menită să diferențieze statul liber și democratic din Vest de regimul comunist din Est.

„Există acest moment, oarecum bizar din perspectiva noastră, specific Războiului Rece, în care legislatorii germani susțin că a fi cetățean liber, cineva care nu trăiește într-o dictatură totalitară, trebuie să poată conduce cât de repede dorește”, a explicat profesorul Thomas Zeller.

Autostrăzile fără limită de viteză: mit și realitate

Deși imaginea romantică a Autostrăzii sugerează un paradis al vitezei, realitatea este mai complexă.

În prezent, multe porțiuni din sistemul german de autostrăzi au restricții de viteză temporare sau permanente, din cauza:

lucrărilor frecvente de întreținere,

traficului intens,

siguranței rutiere în zonele urbane.

Anul trecut, în Germania au fost înregistrate peste 516.000 de ambuteiaje, unele întinzându-se pe zeci de kilometri.

Totuși, pe sectoarele deschise, vitezele pot depăși cu ușurință 250–300 km/h, iar în cazuri extreme, mașini modificate au atins peste 400 km/h pe autostrăzile din Germania.

„Autostrada este, în mintea multor oameni, un lucru pe care și-l doresc”, a declarat David Tracy, cofondator și redactor-șef al Autopian, o publicație de știri auto.

„Pasionații de mașini adoră ideea unui drum nelimitat. Să poți pune vehiculul la încercare și să-i arăți întregul potențial este supremul.”, adaugă David Tracy, care s-a născut în Germania și a condus un BMW Alpina B7, cu 270 km/h, acolo.

Cultura rutieră germană: libertate cu responsabilitate

Spre deosebire de alte țări, șoferii germani sunt obligați să respecte reguli stricte de comportament rutier.

Această cultură a disciplinei explică de ce sistemul funcționează relativ bine, chiar și fără o limită generală de viteză.

De-a lungul anilor, au existat mai multe propuneri politice de a introduce o limită națională de 130 km/h, mai ales din motive de siguranță și protecția mediului. Însă Parlamentul german, Bundestag, a votat împotriva acestor proiecte.

Pentru mulți, Autostrada nu este doar o rețea de drumuri, ci un simbol al libertății individuale, născut din tensiunile Războiului Rece și menținut printr-o cultură rutieră riguroasă.

Mai multe țări din Europa analizează sau implementează creșterea limitei de viteză pe autostrăzi la 150 km/h.

