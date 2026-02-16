Cauzele? Perturbări în politica comercială, efecte valutare nefavorabile și o concurență acerbă în China. Totuși, economiile de peste 3,5 miliarde de euro în sectorul autoturismelor au împiedicat situația să se agraveze.

Prăbușirea Chinei lovește puternic

Aproape fiecare al treilea vehicul Mercedes este vândut în China – sau, mai bine zis, era. Pentru că în 2025 vânzările au scăzut cu 19 la sută.

Din totalul de 2,16 milioane de autoturisme și autoutilitare vândute, 1,8 milioane au revenit diviziei de autoturisme – o scădere de 9%. Cea mai importantă piață individuală devine cea mai mare problemă. Producătorii locali precum BYD, Nio sau Xpeng pun Mercedes sub presiune masivă cu o politică de prețuri agresive și o electrificare mai rapidă.

Programul de economii ca o ultimă salvare

Până în 2027, grupul intenționează să reducă costurile de producție și costurile fixe cu 10%. Costurile materialelor sunt, de asemenea, în curs de revizuire. În paralel, se derulează un program de despăgubiri pentru angajații din domenii indirecte, adică din afara producției.

Directorul Mercedes, Ola Källenius, încearcă să transmită încredere: se mizează pe eficiență, viteză și flexibilitate. Transformarea ar trebui să fie impulsionată de modele competitive. Rămâne de văzut dacă acest lucru va fi suficient pentru a readuce steaua la strălucirea de odinioară.

„Luxul” electric schimbă liderii

Mercedes se află în clasica capcană a segmentului premium: în timp ce producătorii germani încă discută despre strategii de platformă, concurenții chinezi au cucerit de mult segmentul electric de lux. Scăderea cu 19% a vânzărilor în China nu este o întâmplare, ci un simptom al unei schimbări tectonice de putere. Adevărul este că Mercedes a pierdut avantajul tehnologic – și nu abia în 2025. Modele electrice cu trei ani întârziere, probleme de software și prețuri pe care nici măcar chinezii cu venituri mari nu le mai pot justifica. Programul de economii este corect, dar vine prea târziu.

Până în 2027, BYD și companiile similare vor fi cucerit și mai multe cote de piață. Pentru factorii de decizie, acest lucru înseamnă că cei care mizează în continuare pe mărcile premium tradiționale ignoră realitățile geopolitice. Noua clasă de lux vine din Shenzhen, nu din Stuttgart. Mercedes trebuie să se restructureze radical – sau să se resemneze cu un rol de nișă.

Mercedes sărbătorește 140 de ani cu un S-Class complet transformat. Sigla luminată apare pentru prima dată în istorie Foto: Mercedes-Benz SUA

De ce declinul din China afectează Mercedes în mod special?

China este cea mai importantă piață individuală pentru Mercedes, cu aproape o treime din totalul vânzărilor. Scăderea cu 19% a vânzărilor nu înseamnă doar o pierdere de venituri, ci indică o schimbare fundamentală a puterii: producătorii locali precum BYD oferă lux electric la prețuri cu care mărcile premium germane nu pot concura. Mercedes pierde nu doar cote de piață, ci și relevanța tehnologică.

Mercedes poate recâștiga competitivitatea doar prin reducerea costurilor?

Nu. O reducere a costurilor cu 10 % ajută pe termen scurt, dar nu rezolvă problema de bază: Mercedes rămâne în urmă în ceea ce privește software-ul, tehnologia bateriilor și viteza de producție. Fără inovații radicale și o lansare mai rapidă pe piață a noilor modele electrice, grupul rămâne în defensivă. Economisirea stabilizează, dar nu aduce câștiguri.

Ce rol joacă de fapt tarifele comerciale și efectele valutare?

Acestea agravează situația, dar nu sunt cauza principală. Mercedes menționează tarifele vamale și cursurile de schimb ca factori negativi – însă prăbușirea masivă din China rezultă în primul rând din pierderea competitivității. Politica comercială devine țapul ispășitor pentru eșecurile interne în materie de electrificare și digitalizare. Adevărul incomod: chiar și fără tarife vamale, Mercedes ar fi suferit pierderi masive în China.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE