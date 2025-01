Roose a mers pe o frânghie specială, cu o lungime de 100 de metri, la o înălțime de 224 de metri, adică înălțimea unui bloc cu 72 de etaje.

Totul s-a petrecut în cadrul celei de-a treia ediții a summitului 1 Billion Followers, un eveniment care reunește 15.000 de influenceri de renume mondial și creatori de conținut.

În vara anului trecut, în iulie, el a ratat „la mustață” recordul mondial, după ce a căzut la 80 de metri de finiș când traversa pe frânghie strâmtoarea Messina, care desparte regiunea Calabria de insula Sicilia.

„Mă simt fantastic, sunt fericit, puțin obosit. Am făcut istorie, primul om care trece strâmtoarea pe jos! Am mers 3,6 kilometri! A fost o plimbare lungă, plină de surprize de la început până la sfârșit. Am avut ceva dificultăți, dar vremea a fost bună! Mă așteptam la mai mult vânt”, a declarat acesta la acea vreme.

Roose este cunoscut și pentru cascadoriile realizate în filme precum „Assassins Creed” și „Wonder Woman 2”. În plus, este singurul atlet care a finalizat vreodată un dublu backflip.

