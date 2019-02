Când un echipaj de poliție a ajuns, însă, la locul indicat de persoana apelantă au descoperit într-adevăr un tigru mare, închis într-o cușcă îngustă în garaj.

În apropiere erau lăsate câteva pachete cu carne, dar nu exista niciun alt semn că în acea casă ar fi locuit cineva.

Poliția a transferat animalul la un adăpost și au deschis o anchetă pentru a afla cum a ajuns tigrul în acea casă.

Ive definitely never been this close to a tiger before, not even at the zoo. But you can see just how massive it is, yet calm. #khou11 #htownrush pic.twitter.com/51yODfETKk

— Janel Forte (@JanelKHOU) February 12, 2019