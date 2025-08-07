Guo Jiakun a susținut că Ion Iliescu, „un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez”, a contribuit la dezvoltarea relațiilor bilaterale China-România și la consolidarea cooperării prietenoase dintre cele două state.
„Regretăm profund trecerea în neființă a fostului președinte Iliescu și transmitem sincere condoleanțe guvernului și poporului român, precum și familiei sale”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, conform agenției Xinhua.
Amintim că fostul președinte al României a fost înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la biserica Palatului Cotroceni, care a început la ora 10:30.
Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Decesul a fost înregistrat la ora 15:55. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București de aproape două luni, adică din 9 iunie, și suferea de cancer pulmonar, boală descoperită după internare.
Acesta a fost președintele României încă din primii ani după răsturnarea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu (1990-1996), a avut trei mandate, dar a rămas în istorie drept o figură controversată. Ion Iliescu a fost acuzat de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției din 1989 și pus sub acuzare în dosarul Mineriadei.
Amintim că, în iunie 2004, Hu Jintao, președintele Chinei de la acea vreme, a efectuat o vizită în România, în timpul mandatului lui Ion Iliescu. Cu ocazia vizitei, a fost semnată „Declaraţia comună dintre România și Republica Populară Chineză privind stabilirea unui parteneriat amplu de prietenie şi cooperare”, conform MAE.
