Guo Jiakun a susținut că Ion Iliescu, „un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez”, a contribuit la dezvoltarea relațiilor bilaterale China-România și la consolidarea cooperării prietenoase dintre cele două state.

„Regretăm profund trecerea în neființă a fostului președinte Iliescu și transmitem sincere condoleanțe guvernului și poporului român, precum și familiei sale”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, conform agenției Xinhua.

Amintim că fostul președinte al României a fost înmormântat joi, 7 august, în cadrul unei ceremonii religioase oficiate la biserica Palatului Cotroceni, care a început la ora 10:30.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Decesul a fost înregistrat la ora 15:55. El era internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” din București de aproape două luni, adică din 9 iunie, și suferea de cancer pulmonar, boală descoperită după internare.

Acesta a fost președintele României încă din primii ani după răsturnarea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu (1990-1996), a avut trei mandate, dar a rămas în istorie drept o figură controversată. Ion Iliescu a fost acuzat de crime împotriva umanității în dosarul Revoluției din 1989 și pus sub acuzare în dosarul Mineriadei.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Amintim că, în iunie 2004, Hu Jintao, președintele Chinei de la acea vreme, a efectuat o vizită în România, în timpul mandatului lui Ion Iliescu. Cu ocazia vizitei, a fost semnată „Declaraţia comună dintre România și Republica Populară Chineză privind stabilirea unui parteneriat amplu de prietenie şi cooperare”, conform MAE.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE