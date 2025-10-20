UPDATE 21.26. Poliția Capitalei informează că minora a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi a fost găsită și se află în afara oricărui pericol.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate”, a transmis Poliția Capitalei.

Semnalmente Danciu Nicola Elena

Știre inițială. Aceasta are următoarele semnalmente: 1,40 m, greutate 40 kg, păr blond, ochi verzi, faţă ovală, se arată pe site-ul Poliția Română.

La data dispariţiei purta: geacă albastră de blug, pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz, tricou roşu.

Foto: Poliția Română

„La data de 20.10.2025, în jurul orelor 15:45, Serviciul de Investigații Criminale Sector 2-compartimentul urmăriri, a fost sesizat de către numita Tripon Ilenuța, despre faptul că, minora, Danciu Nicola-Elena, a plecat voluntar de pe raza Sector 2 Bucuresti, profitând de neatentia acesteia și nu a mai revenit pănă în prezent. Semnalmente: 1,40 m înălțime, 40 kg, ochi verzi-căprui, păr blond, constituție slabă, față ovală. Îmbrăcăminte: tricou roșu, geacă de blugi scurtă, pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz”, se arată pe site-ul Poliția Română.

Cei care au informații sunt rugați să sune la 112

Poliția Capitalei face apel la cetățeni pentru sprijin în găsirea fetiței.

„Cei care au văzut-o sau pot oferi informații care pot conduce la depistarea minorei sunt rugați să anunțe imediat Poliția Capitalei, apelând numărul unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții instituției.

