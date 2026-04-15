Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunţat că mesajele RO-Alert au fost transmise la ora orele 2:37 și 5:08, în urma unor atacuri rusești în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

„În dimineaţa zilei de miercuri, 15 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat, în repetate rânduri, obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în apropierea spaţiului aerian al României (pe directia Vâlcove), Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 2.37, un mesaj RO-Alert”, a transmis, miercuri, MApN.

De asemenea, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din Serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în poziţii de tragere.

„La interval de câteva ore, un alt grup de drone a fost detectat în evoluţie către Ismail, fiind transmis un nou mesaj RO-Alert la ora 5.08. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional”, potrivit sursei citate.

Starea de alertă aeriană a încetat la ora 5.42, precizează oficialii Ministerului Apărării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE