„Oamenii trebuie să înţeleagă că trebuie să voteze, altfel nu se va schimba nimic. Eu am spus lucrurile astea de ani de zile, mascat sau nemascat, prin cântecele mele. Eu am gândit lucrurile astea şi le-am spus şi în concerte, mai ales la Sala Palatului. Le-am spus şi când au apărut copii în vieţile noastre, în a mea şi a instrumentiştilor. În funcţie de cum gândim, aşa ne putem creşte copiii. Unde vreţi să vă creşteţi copiii? Ce vreţi să înveţe? Noi avem o responsabilitate. Copiii trebuie să aibă libertatea de a alege. Trebuie să-i înveţi că pot alege. Aceasta e responsabilitatea noastră. Trebuie să vă gândiţi la ce nu vă place, la ce detestaţi cel mai tare. Teoretic se poate schimba.

E ca şi cum ţi-ai aduna hârtia ta de pe jos, măcar ai conştiinţa curată că tu te-ai comportat civilizat. Du-te şi votează! E important ca oamenii să meargă să voteze”, a spus Ștefan Bănică, pentru sursa citată.

„Aceasta este cea mai proastă guvernare pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am mai spus asta şi într-un concert şi m-a citat toată lumea. Am spus-o pentru că am simţit şi e valabil şi acum”, a adăugat Ștefan Bănică.

