Fostul jucător profesionist de tenis Darren Cahill nu a fost prezent la eveniment, dar le-a transmis felicitări și le-a urat petrecere frumoasă printr-o postare pe Twitter, la care a atașat mai multe fotografii de la eveniment.

„Cununia dintre Simo și Toni în România. Felicitări, vă îmbrățișez pe amândoi! Un cuplu senzațional. Petrecere frumoasă alături de familie și prieteni diseară!”, a scris Cahill.

The official signing today of marriage for Simo and Toni in Romania❤️ Congratulations and big hugs to you both. An amazing couple. Have a great celebration with family and friends tonight! ??? pic.twitter.com/w3tFr1oxFJ