Iohannis i-a felicitat pe militarii români și străini care au luat parte la exercițiu.

„Mă bucur foarte mult că ne întâlnim aici după ce aţi terminat exerciţiul. În vizita pe navă mi s-a prezentat exerciţiul, rezultatele acestuia şi acum, la acest moment, pot să vă spun ceva foarte simplu: felicitări, sunt foarte mândru de voi şi de munca pe care aţi depus-o şi pe care o depuneţi. Este îmbucurător şi liniştitor să aflu de la comandanţii voştri că v-aţi integrat foarte bine cu participanţii din alte ţări. Mi-a plăcut foarte mult când am auzit că în condiţiile în care nava nu dispune chiar de toate facilităţile pe care vi le doriţi, reuşiţi foarte bine să completaţi prin capacitatea voastră şi prin inventivitate şi, în concluzie, pot să vă spun că sunt foarte bucuros că am venit astăzi aici, că v-am întâlnit, că am primit direct şi imediat rezultatele acestui exerciţiu. Şi, la finalul alocuţiunii, vă spun bun cart înainte!”, le-a spus Iohannis militarilor români, la bordul fregatei „Regele Ferdinand”, scrie Agerpres.

„Sea Shield 19” a reunit, în perioada 5-13 aprilie, 20 de nave militare din şase ţări, precum şi aproximativ 2.200 de militari care au exersat proceduri întrunite de luptă împotriva ameninţărilor subacvatice, de suprafaţă şi aeriene, adaptate la tipologia ameninţărilor de securitate din regiunea Mării Negre.

La exerciţiul din acest an au participat 14 nave militare româneşti şi 6 nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda şi Turcia. Scenariul exerciţiului a fost fictiv şi a urmărit planificarea şi executarea unei Operaţii de Răspuns la Criză sub mandatul unei Rezoluţii a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, în contextul unui mediu de securitate caracterizat prin ameninţări simetrice şi asimetrice.

