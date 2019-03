Mesajul lui Mike Pence după întâlnirea cu Viorica Dăncilă. I-a mulțumit pentru mesajul privind mutarea ambasadei din Israel

”M-am bucurat să mă întâlnesc săptămâna aceasta cu premierul român Viorica Dăncilă, un aliat NATO şi prieten. Am avut ocazia să-i mulţumesc pentru parteneriatul său puternic cu SUA şi decizia ei de a muta ambasada României la Ierusalim”, a scris Mike Pence pe contul său de Twitter.

Great to meet with a @NATO ally & friend Romanian Prime Minister Viorica Dăncilă this week. I had the opportunity to thank her the strong partnership with the U.S. & her decision to move Romanias embassy to Jerusalem pic.twitter.com/MbVzLk5HKN

— Vice President Mike Pence (@VP) March 27, 2019