„Îmi cer scuze pentru eveniment și nici nu am avut radiografie de făcut control. Chiar îmi cer scuze. Nu am mai pățit așa ceva până acum. Vă rog să-mi acceptați scuzele” a fost mesajul trimis în privat de medic pacientului care a fost operat la o clinică din Olanda, iar acum se află sub tratament.

Până să devină public incidentul, pacientul l-a contactat pe medic tot pe Facebook, însă acesta nu a dorit să-i transmită numărul de telefon, lăsându-i mesajul „mă găsești zilnic la spital”, susține sursa citată.

Conducerea spitalului din Urlați a demarat o anchetă internă, după ce publicația Observatorul Prahovean a publicat mărturia unui bărbat care a fost îngrijit de un medic din spital după un accident de bicicletă.

Tânărul a acuzat că doctorul care era de gardă în seara respectivă, a cărui specializare este ginecologia, i-a cusut în picior mânerul de la frâna de mână a bicicletei. Mânerul, „un fier lung de vreo 8 cm”, i-a fost extras din picior trei săptămâni mai târziu, într-o clinică din Olanda.

Spitalul Orășenesc Urlați a fost amendat cu 32.000 de lei de DSP Prahova, care a cerut și o anchetă Colegiului Medicilor Prahova, care să stabilească dacă este vorba de malpraxis.

