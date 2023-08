„Am luat act de aspectele sesizate de dumneavoastră în data de 31.07.2023 pe adresa de poștă electronică a instituției noastre și vă comunicăm faptul că la nivelul unității noastre spitalicești a fost demarată o cercetare internă cu privire la situația sesizată, urmând ca la finalizarea acesteia să fie luate măsurile legale ce se impun”, au transmis reprezentanții spitalului sursei citate.

Faptele de care e acuzat medicul și care au dus la ancheta internă s-au petrecut la începutul lunii trecute.

Mădălin, un tânăr din localitatea Apostolache, s-a accidentat în seara de 7 iulie, când a căzut de pe biciletă. „Când m-am ridicat, am observat că eram julit la o mână și că aveam două găuri în pulpa piciorului. Eram plin de sânge și amețit. Am cerut ajutorul unei vânzătoare de la magazinul sătesc din apropiere. Apoi a venit și soția mea, care a sunat la 112”, povestește bărbatul.

Dus la Spitalul din Urlați, Mădălin a fost preluat și tratat de medicul de gardă. Doctorul i-a făcut o injecție antitetanos, a toaletat rana, l-a cusut, la pansat și l-a trimis acasă. I-a spus să revină a doua zi, ca să îi fie schimbat panasamentul.

„Când am ajuns acasă mă simțeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Amețeam, nu puteam sta în picioare. A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de 7 zile”, spune pacientul.

La două săptămâni după accident, Mădălin a plecat în Olanda, unde e angajat, cu contract, la un abator. Când a ajuns, piciorul era umflat și el nu mai putea merge. A anunțat angajatorul că are o problemă medicală și a fost trimis la o clinică unde, după consultație, urma să primească documentele pentru concediu medical.

„Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen, localitatea cea mai apropiată de locul în care avem cazarea, iar când am urcat treptele pur și simplu a plesnit pielea din jurul cusăturii. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă. Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat, a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă! Atât eu, cât și doctorul am fost șocați. Ne uitam la bucata de metal și nu ne vedeam să credem. Am stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni!”, povestește tânărul.

El i-a cerut soției, rămasă în România, să fotografieze bicicleta și să-i trimită imaginile și așa a descoperit că lipsea de pe ghidon mânerul de la frâna de mână găsit în pulpa lui.

„Mi-au spus că este posibil să fiu operat din nou, dacă se constată că mi-a mai rămas vreun fragment de metal în picior. În fiecare zi merg la control, urmează să fac și recuperare medicală. Am avut noroc cu asigurarea medicală. Operația, tratamentul, toate au fost gratuite, altfel m-ar fi costat o avere”, spune Mădălin.

