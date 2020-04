De Mihai Niculescu,

„Sunt foarte bucuroasă pentru că am reuşit să mă întorc ieri la serviciu, am două teste de control negative, am fost diagnosticată cu Covid 19 în data de 18 martie, am prezentat febră, iniţial frisoane, dureri musculare, tuse, dificultăţi la respiraţie” a povestit Olguţa Sturdza, medic primar infecţionist la Spitalul Judeţean de Urgenţă Sfântul Ioan cel Nou Suceava, potrivit Mediafax.

Dificultățile respiratorii au determinat un tratament cu schema testată în mai multe spitale din China și din lume, adică combinația unui antiviral folosit la bolnavii de HIV cu un antiinflamator pentru afecțiuni reumatice, care acționează benefic la nivelul plămânilor afectați de coronavirus.

Aseară chiar am fost de gardă, azi noapte, la secţia medicală, acum sunt la serviciu, în secţia de boli infecţioase, şi mâine voi fi de gardă aici, în compartimentul de boli infecţioase. Dr. Olguța Sturdza:

Medicul care a simțit pe propria-i piele ce înseamnă infectarea cu virusul COVID-19 le cere colegilor să fie optimişti, și la fel și pacienților, pentru că, spune ea, o asemenea atitudine ajută la vindecare.

„Vreau să dau curaj, în primul rând colegilor, că o să se vindece şi o să ne întoarcem toţi la serviciu, o să fim o echipă unită, să salvăm vieţi, am nişte colegi foarte buni, sunt bine pregătiţi profesional. Şi aplecaţi spre pacienţi, iar împreună vom reuşi să facem din Spitalul Judeţean Suceava un spital modern, de elită, cum am fost şi înainte. Pacienţilor vreau să e dau speranţă şi curaj, sunte alături de ei cu tot sufletul, încercăm să-i facem bine, să lupte cu acest virus, să lupte cu boala, să aibă încredere că se vor vindeca, să aibă încredere în personalul medical”, este mesajul medicului Olguţa Sturza.

