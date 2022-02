„Întâlnire extraordinară a NATO după atacul nejustificat și neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toții am subliniat necesitatea unui răspuns ferm, coordonat și puternic din partea comunității euro-atlantice. Suntem alături de Ucraina”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Reacția șefului statului vine după ce Rusia a invadat Ucraina la trei zile după ce Vladimir Putin anunțase că recunoaște indepedenţa republicilor separatiste Doneţk şi Luhansk din estul Ucrainei.

Extraordinary @NATO meeting after Russias unjustified & unprovoked attack against Ukraine ??. We all stressed the need for a firm, coordinated & strong response from the Euro-Atlantic community. #StandWithUkraine

