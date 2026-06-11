Următorul pas: cursuri de calificare și certificare oficială

Meseria de pilot de dronă, recunoscută oficial în România, este acum inclusă în nomenclatorul ocupațiilor, conform Digi24. Decizia vine într-un context în care dronele devin tot mai utilizate în diverse domenii, precum agricultura, construcțiile, protecția mediului sau intervențiile de urgență.

Deși sute de persoane activau deja în acest sector, acestea nu puteau fi încadrate oficial pe funcția de pilot de dronă, din cauza lipsei recunoașterii legale.

Profesia exista în realitate, dar nu și în documentele oficiale ale statului român, au explicat inițiatorii demersului din județul Timiș. Procesul de aprobare a durat mai mulți ani.

Următoarea etapă este crearea unor cursuri de calificare autorizate, care să permită aspirantilor obținerea unei certificări recunoscute la nivel național, oferindu-le astfel statutul oficial de piloți de dronă. Această reglementare deschide noi perspective pentru o profesie din ce în ce mai cerută pe piața muncii.

Ce face un pilot de dronă

Pilotul de dronă este persoana care controlează de la distanță vehiculul aerian fără pilot (drona), navigând traiectoria de zbor și operând echipamentele aflate la bord, precum camere sau senzori (de exemplu LIDAR).

Acesta trebuie să asigure funcționarea în siguranță a dronei, să respecte reglementările legale și să monitorizeze parametrii de zbor, cum ar fi viteza și altitudinea. Pilotul poate lucra în diverse medii, de la exterior, pe terenuri precum șantiere sau ferme, până în interior, în studiouri sau laboratoare.

Sarcinile tipice ale meseriei de pilot de dronă

Principalele sarcini pe care le are un pilot de dronă sunt următoarele:

Pilotarea dronei în condiții de siguranță și supravegherea acesteia pe durata zborului.

Operarea camerelor și senzorilor montați pe dronă pentru captura de imagini, măsurători sau alte date.

Calcularea distanțelor și realizarea de măsurători cu echipamente precum LIDAR.

Respectarea legilor și regulilor privind spațiul aerian (restricții, înălțime maximă de zbor, distanța față de persoane și alte aeronave).

Întreținerea și repararea echipamentului dronei, când este cazul.

Anunțarea autorităților în cazul accidentelor cauzate de dronă.



