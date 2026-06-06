În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 15 până la 25 l/mp. Localitățile vizate sunt Pângărați, Tarcău, Alexandru cel Bun.

Același cod portocaliu este valabil și în județul Ilfov, în localitățile Voluntari, Pantelimon, Ștefăneștii de Jos, Dobroești,bBrănești, Cernica, Glina, Găneasa – între orele 12.35 și 13.40.

Și în județul Giurgiu e anunțat cod portocaliu de vijelii, grindină și ploaie torențială între orele 12.45 și 13.50 în localitățile Comana, Călugăreni, Vărăști, Băneasa, Colibași, Stănești, Daia, Gostinari, Mihai Bravu, Hotarele, Prundu, Valea Dragului, Greaca, Herăști, Isvoarele..

Codul portocaliu se instalează între orele 13.00 și 14.00 și în județul Buzău, în localitățile Nehoiu, Lopătari, Gura Teghii, Mânzălești, Bisoca, Brăești;

Codul portocaliu va afecta județul Călăraşi în localitățile Budești, Radovanu, Crivăț, Căscioarele.

În Vrancea, ANM a emis cod galben de furtună cu ploaie torențială, vânt puternic și grindină, valabil între orele 12.40 şi 13.00. Avertizarea include localităţi precum Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Reghiu, Nistorești, Paltin, Paulești, Negrilești, Andreiașu de Jos, Năruja, Valea Sării, Bârsești și Spulber. Potrivit meteorologilor, în aceste zone se vor înregistra averse torenţiale de 20-30 l/mp, însoţite de frecvente descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1-2 cm). În plus, în ultimele ore, s-au acumulat deja între 15 şi 25 l/mp de precipitaţii.

Totodată, ANM a instituit un cod galben de instabilitate atmosferică pentru aproape toată ţara, începând de sâmbătă, ora 12.00, până duminică, ora 23.00. Alerta avertizează asupra ploilor torenţiale, descărcărilor electrice şi intensificărilor de vânt, afectând în special Moldova şi cea mai mare parte a Transilvaniei.

Mai mult decât atât, de sâmbătă, ora 23.00, până duminică, ora 8.00, rămâne în vigoare un alt cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ. În aceeaşi zi, în intervalul 12.00-21.00, o nouă avertizare Cod galben va afecta Carpaţii Orientali, precum şi jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, potrivit informaţiilor furnizate de ANM.

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