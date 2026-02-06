Escrocii folosesc AI ca să copieze vocea copiilor

Metoda clasică „Accidentul”, prin care mii de români au fost convinși de-a lungul anilor să trimită bani unor necunoscuți, a fost dusă la un alt nivel. Dacă înainte victima auzea un „avocat” sau un „doctor”, cu țipete vagi pe fundal, acum la telefon poate suna chiar „copilul tău”.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent un clip de avertizare în care explică pas cu pas cum funcționează această înșelătorie și de ce este atât de greu de depistat.

Cum funcționează noua fraudă cu Inteligență Artificială

Totul pornește de la rețelele sociale. Infractorii caută videoclipuri postate pe TikTok, Instagram sau Facebook, mai ales cu tineri care vorbesc în fața camerei.

„Atenție la o nouă metodă de înșelătorie extrem de convingătoare! Infractorii folosesc inteligența artificială pentru a clona vocea copiilor și îi sună pe părinți folosind exact vocea lor. Cu doar câteva secunde de audio de pe rețelele sociale pot crea o voce perfect realistă”, anunță Poliția Română.

Le sunt suficiente câteva secunde de voce. Un story banal, o glumă spusă într-un clip sau un live. Cu ajutorul unui program de Inteligență Artificială, escrocii pot copia timbrul vocal, accentul și intonația. După aceea, softul poate genera orice mesaj, rostit cu vocea aproape identică a persoanei respective.

Scenariul care îi sperie pe părinți

Este o situație care poate păcăli aproape pe oricine. Scenariul este mereu unul de urgență, spun autoritățile, accident, reținere, probleme grave, iar panica este scopul. De exemplu, sună telefonul. Un părinte răspunde. La celălalt capăt aude o voce cunoscută, clară, care pare fără îndoială a fi a fiului sau a fiicei sale.

„Mamă, ajută-mă, te rog. Am făcut un accident. E grav. Am nevoie urgent de bani, altfel mă arestează.”

Vocea este construită să sune panicată, speriată, uneori plângând. Totul este gândit ca părintele să nu mai aibă timp să gândească limpede și să acționeze din impuls.

Ce să faci dacă primești un astfel de apel: „parola de familie”, cea mai simplă apărare

Polițiștii spun că există o soluție simplă, la îndemâna oricui, care poate distruge imediat această înșelătorie: o parolă de familie. Recomandarea este ca fiecare familie să stabilească un cuvânt secret sau o întrebare pe care doar membrii apropiați o cunosc. Nu trebuie să fie ceva complicat, ci ceva ce nu poate fi ghicit.

„Dacă primiți un astfel de apel, opriți-vă, închideți și verificați. Sunați copilul pe numărul real, nu trimiteți bani și nu oferiți date la telefon. Limitați expunerea online a copiilor și stabiliți o întrebare de verificare în familie”, este sfatul Poliției Române.

Astfel, primul pas este să nu intri în panică, oricât de reală ar părea vocea de la telefon. Apoi cere parola sau întreabă ceva ce doar voi știți. De exemplu: „Spune-mi parola noastră.” În cele mai multe cazuri, escrocul va închide imediat. După aceea, sună tu ruda respectivă, pe numărul ei real, pentru a verifica dacă este în siguranță.

Alte recomandări ale Poliției

Autoritățile îi sfătuiesc pe români să își limiteze vizibilitatea postărilor de pe rețelele sociale și să evite conturile publice, mai ales când este vorba de clipuri în care se vorbește clar. De asemenea, Poliția atrage atenția să nu fie trimis niciodată niciun ban în urma unui apel telefonic, indiferent cât de dramatică pare situația, fără o verificare clară.

Tehnologia deepfake avansează rapid, iar vocea poate fi copiată în câteva secunde. În acest moment, vigilența și un simplu „cod de familie” pot face diferența între siguranță și o fraudă dureroasă.

