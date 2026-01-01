Incidentul a implicat primul boghiu al vagonului A al ramei electrice REM 003.

„Metrorex informează publicul călător că, în noaptea dintre ani, în jurul orei 4:00, primul boghiu al unui tren IVA, aflat în deplasare, a ieșit de pe șină. În tren se aflau doi călători, care au fost debarcați în siguranță în stația Laminorului. Conform reglementărilor în vigoare, au fost informate autoritățile competente din domeniu”, a precizat Metrorex.

Circulația între stațiile Străulești și Laminorului a fost oprită temporar, în timp ce între Parc Bazilescu și Gara de Nord 2, trenurile au circulat normal.

Pentru remedierea problemei, un tren de ajutor echipat cu vinciuri hidraulice a fost adus din depoul Berceni. Operațiunea de repunere pe șine a fost finalizată cu succes.

„Trenul implicat a fost retras în depou, iar instalațiile și infrastructura pe tronsonul dintre stațiile Laminorului și Bazilescu au fost verificate pentru asigurarea desfășurării circulației în condiții de maximă siguranță”, a mai precizat Metrorex.

La ora incidentului, în tren se aflau foarte puțini călători, iar evenimentul nu s-a soldat cu victime.

Cauzele deraierii urmează să fie investigate de o comisie specializată a AGIFER, care va stabili și eventualele măsuri de siguranță necesare.

„Metrorex prezintă scuze călătorilor pentru disconfortul creat și va reveni cu informații suplimentare după finalizarea investigației, odată cu comunicarea concluziilor acesteia.”

Se pare că trenul implicat face parte din primele rame IVA fabricate în România, în perioada 1978-1979.

În jurul orei 13.00, circulația trenurilor de metrou pe magistrala M4 a revenit la normal.

Flota Metrorex este formată din trenuri aparținând mai multor generații, de la garnituri mai vechi de tip IVA, până la rame moderne produse de Bombardier și Alstom.

