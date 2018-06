Imediat după 1990, în România situația copiilor defavorizați social era dramatică. Statul nu era pregătit să-i ajute așa cum trebuia. Atunci Mia Scarlat a înțeles că nu era suficient ca statul să se implice într-o astfel de poveste și a decis să ia inițiativă. I-a avut alături pe soțul și fiul ei. “După 1990 viața mea a fost la o anumită răscruce și, după evenimentul acela, am realizat ce preț imens are viața. Am fost cadru didactic și m-am gândit că dacă pot să pun la dispoziția copiilor experiența mea și bunurile familiei noastre, de ce să nu o fac”, povestește Mia Scarlat.

“O legătură personală cu Dumnezeu poate le să aducă alinare indiferent de condițiile în care trăiesc”

Până în anul 1996 a fost prin case de copii, dar și-a dat seama că durerea de acolo nu putea fi stinsă cu o prezență trecătoare. “Și atunci într-o bună zi am decis, privind în jurul nostru, că putem să ne implicăm și în viețile copiilor care, deși nu erau declarați abandonați în mod legal, trăiau în sărăcie. Iar sărăcia aduce după sine foarte multe fenomene legate de degradare umană, exploatare, de nefericire și așa am început să ne lucrăm vara printer blocuri, cu copiii, sa cumpărăm jucării și să îi învățăm să se joaca, să se comporte civilizat. I-am învățat și că există Dumnezeu. O legătură personală cu Dumnezeu poate le să aducă alinare indiferent de condițiile în care trăiesc. Apoi am intrat în lumea copiilor care trăiau în subterane, a copiilor care erau folosiți tot felul de activități de la cerșetorie la plasarea de droguri”. mai spune mama Mia.

Cel mai mic copil căruia femeia i-a salvat viața avea doar o oră. L-a găsit abandonat într-un parc din București. Altul salvat de ea avea doar 3 zile. Copii fără nume, părăsiți fără nici o strângere de inimă de femeile care îi aduseseră pe lume. “Cel mai mic avea o oră. Un copil luat cu placenta de pe stradă, următorul avea 3- 4 zile, copii fără nume, părăsiți, abandonați în parcuri, următoarea avea 2 săptămâni. La ora actuală ei sunt copiii care vorbesc despre viață. Au ajuns să facă performanță în diverse domenii ca muzică, dans, teatru. Sunt copii care acum știu să trăiască altfel”, spune Mia cu emoție în glas.

Pe cine numește “Minunea dintre blocuri”

În 1998 Mia Scarlat a adus primii copii în casa sa. Erau copii care nu aveau unde locui sau copii care trăiau în subsoluri ori în ghene de bloc. Ulterior acești copii au devenit “minunea dintre blocuri”, cum îi numește mama Mia, pentru că datorită lor și cu ei a putut dovedi că prin educație, prin atenție și dragoste situația se poate schimba în bine. “Sunt peste 170 de copii care au trecut prin mâinile noastre. Mulți dintre ei au acum familie, sau copii lor și nu repetă greșelile pe care le-au făcut părinții lor”, adaugă femeia.

Miercuri, 13 iunie, în cadrul Galei Business Women Forum Romania s-au strâns 8.000 de lei pentru organizația nonguvernamentală Mia’s Children, iar donațiile continuă pe platforma creata special.

În prezent, prin intermediul organizației sale umanitare, mama Mia are în grijă, în casa din Chiajna, 40 de copii și tineri proveniți din medii sociale defavorizate, aflați în situație de risc social major.

CITEȘTE ȘI:

Cu revista voastră, o să lustruim trofeul nostru! Răspunsul ziarului Libertatea la caricatura Charlie Hebdo