Acești Crocs aniversari sunt disponibili pentru precomandă pentru angajații Microsoft, care au prioritate înainte de o „lansare mondială”.

Perechea de Crocs, în valoare de 80 de dolari, include un set de șase Jibbitz Microsoft care pot fi atașate încălțămintei, cu opțiuni nostalgice precum logo-ul original MSN, iconița Internet Explorer, asistentul Clippy și un cursor de mouse.

Design-ul Crocs-ilor

Papucii prezintă celebrul cer albastru cu nori din wallpaper-ul Windows XP pe partea superioară, iar talpa verde imită iarba.

Fotografia dealurilor și a cerului albastru din California a fost inițial o imagine stock înainte ca Microsoft să achiziționeze drepturile și să o folosească ca wallpaper implicit pentru milioane de utilizatori Windows XP.

Pachetul include și un rucsac cu șnur Bliss, pentru a completa look-ul tematic.

Semnificația istorică

Wallpaper-ul Bliss ar putea fi cea mai vizualizată fotografie din lume, fiind o imagine instant recognoscibilă pentru mulți.

Utilizarea sa pe acești Crocs demonstrează impactul durabil al Windows XP în cultura populară, chiar și la două decenii de la lansare.

Această inițiativă nostalgică a Microsoft evidențiază importanța Windows XP în istoria companiei și dorința de a sărbători acest capitol semnificativ într-un mod creativ și memorabil.

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Rămâne de văzut dacă acești papuci Crocs vor fi disponibili publicului larg și cum vor fi primiți de fanii Microsoft și de colecționarii de obiecte tech retro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE