Acest lucru forțează trecerea utilizatorilor la noi versiuni, ceea ce mai departe implică noi costuri de achiziție, în contextul în care calculatoarele s-au scumpit puternic după pandemie, din cauza crizei cipurilor și a inteligenței artificiale, care „înghite” cantități industriale de componente.

Mai mult, acest lucru duce la un potențial dezastru de mediu, după cum scria anul trecut Hackaday.com, deoarece forțează utilizatorii să arunce la gunoi calculatoare perfect capabile să ruleze sisteme moderne și cu care oamenii își pot derula în continuare sarcinile simple de zi cu zi.

Cerințe minime pentru Windows 11

Microsoft a oprit oficial suportul pentru Windows 10 pe data de 14 octombrie 2025, conform companiei. În acest moment, gigantul din Redmond mai oferă pachete de securitate până la data de 13 octombrie 2026, dar numai dacă te înscrii în program cu un cont Microsoft.

Ba chiar compania a și fost dată în judecată în California de un utilizator, acesta cerând în instanță ca gigantul să nu aibă dreptul de opri suportul pentru Windows 10 până când cota sa de piață scade semnificativ, conform PC Magazine.

În schimb, Microsoft le recomandă utilizatorilor să treacă la Windows 11, sistem de operare lansat în anul 2021.

Cerințele minime pentru acesta includ UEFI Secure Boot – o versiune modernă de BIOS și TPM 2.0 – adică un cip special necesar pentru logare sigură. Acest lucru scade masiv compatibilitatea sistemelor din start.

De asemenea, necesită DirectX 12, adică plăci video mai noi.

Deși menționează că suportă procesoare dual-core pe 64 de biți cu o frecvență de la 1 GHz în sus, în practică sunt necesare procesoare de la Intel Core de generația a 8-a sau Ryzen 2000+ în sus.

Astfel, utilizatorii se plâng pe forumurile de pe internet, precum Reddit sau Medium, că sunt forțați să arunce calculatoare perfect capabile de sarcinile de zi cu zi, precum verificarea e-mail-ului, navigarea pe internet, vizionarea de filme, ascultatul de muzică sau redactarea de documente.

„Microslop”

Mai mult, cei care au făcut upgrade la Windows 11 se plâng de alte probleme: PC-urile cu noul sistem de operare merg foarte greu, au devenit infestate de reclame, Microsoft spionează ce faci pe ele, iar asistentul de inteligență artificială Copilot este enervant, fiind inclus de Microsoft în aproape orice.

Spre exemplu, Copilot este acum inclus în programe simple precum Notepad, Paint sau Snipping Tool.

Acest lucru a creat o revoltă online din partea multor utilizatori, care au botezat ironic acum compania în „Microslop”. Termenul este peiorativ și arată nemulțumirea utilizatorilor în privința forțării inteligenței artificiale în orice, fără să fie întrebați.

La finalul lunii martie, Microsoft a anunțat oficial un „angajament pentru calitate”, dar fără să le ceară scuze utilizatorilor afectați, conform ZDNet. Totuși, acest lucru înseamnă mai puțin spam și mai puțină integrare a Copilot în Windows.

Linux intră în scenă

Dar paguba a fost deja făcută. Iar pe lângă problemele de compatibilitate, anumite țări au pus și problema suveranității digitale și nu doresc să fie dependente de companii din terțe state, mai ales dacă acestea devin neprietenoase.

Franța a anunțat că toate ministerele vor elimina Windows și va înlocui sistemul de operare cu o versiune de Linux. Acesta lucru înseamnă peste 2,5 milioane de calculatoare guvernamentale, conform Deutsche Welle. În ianuarie, Franța a eliminat Microsoft Teams și Zoom și a trecut la platforma franceză Visio.

Linux este un sistem de operare gratuit și deschis. Acesta a fost realizat inițial de finlandezul Linus Torvalds în anii 90 pe baza Unix, dar apoi a fost dezvoltat de comunități de pasionați, iar anumite distribuții de către companii.

Jandarmeria franceză folosește deja o versiune numită Gendbuntu, bazată pe Ubuntu, iar până acum a mutat 103.164 de stații de lucru, adică 97% din total, potrivit TheNextWeb.

În Germania, statul Schleswig-Holstein a început încă din 2024 migrarea către Linux, iar până în acest moment a trecut 80% din calculare pe acesta. Numai pe anul 2026 a economisit deja 15 milioane de euro din costurile de licențiere.

Căderea din Rai

Trecerea de la Windows la Linux s-a accelerat foarte mult în ultimul an la nivel global: conform firmei de consultanță StatCounter, Windows avea o cotă de piață de 71,68% în martie 2025 pentru ca în martie 2026 să coboare la 60,8%.

Declinul a fost în acest, când Windows a consemnat un picaj de la 66,6% în februarie 2026 la 60,8% o lună mai târziu.

Spre comparație, Windows avea o cotă de piață de 90% în anul 2013, dar aceasta a început să scadă odată cu lansarea Windows 8, care avea atât interfața comună, cât și una pentru ecrane tactile, fără butonul Start.

Micul gigant

Linux este de altfel „creierul” serverelor din întreaga lume, rulând pe 78% din servere.

Statcounter arată o cotă de piață de 3,16% pentru Linux pe segmentul calculatoarelor desktop, la care se pot adăuga cei 1,62% ai Chrome OS – un sistem de operare realizat de Google în jurul browserului Google, dar bazat pe Linux.

Mai mult, Linux este și la baza Android, care se află pe 67% din telefoanele vândute la nivel global și pe 50% din tablete, conform Statcounter.

Ce pot face oamenii simpli

Înainte de a arunca la gunoi calculatoarele vechi, utilizatorii trebuie să verifice dacă nu cumva pot face și ei același schimb ca Franța și Germania.

Spre exemplu, laptopuri de 10 ani cu Windows 10 nu pot fi updatate la Windows 11 din cauza cerințelor de sistem ale Microsoft, dar pot rula foarte bine sisteme de operare Linux.

În acest moment, există foarte multe versiuni de Linux ce pot fi folosite. Numite distribuții, acestea sunt personalizabile în funcție de preferințe.

Iar Linuxul de acum nu mai este la fel cu cel din anii 90, nu necesită constant comenzi în terminal, ba chiar există versiuni pentru pasionații de jocuri (SteamOS și Bazzite) sau care seamănă la design cu Windows (Zorin OS).

Unele se laudă că sunt ușor de folosit, precum Mint sau Arch Linux, în vreme ce altele au vechime foarte mare și deci utilizatorii pot găsi suport online, precum Ubuntu, Fedora sau Debian.

„Obsolescență planificată”

În privința Apple, situația este similară, singura diferență fiind că societatea avea o cotă mică de piață anterior. Utilizatorii de Mac-uri sunt însă specializați, în special în publicitate, grafică și design. Astfel, pierderea suportului este și mai gravă.

Aceștia se plâng de „obsolescență programată”. Mai exact, Apple este acuzată că elimină suportul pentru o serie de dispozitive pentru a forța utilizatorii să facă alte achiziții de produse.

Din anul 2020 Apple a lansat calculatoare cu cipuri proprii, bazate pe arhitectura ARM, aceeași care stă la baza cipurilor de pe iPhone și iPad.

Acestea nu permit schimbarea sau adăugarea de memorie RAM sau de stocare, așa cum permit calculatoarele normale cu Windows și cum permiteau Mac-urile cu procesoare Intel.

Mai mult, Apple lansează în fiecare an câte o versiune de sistem de operare, ceea ce înseamnă eliminarea suportului pentru alte versiuni din urmă.

Acest lucru duce la o „blocare în trecut” a Mac-urilor cu sisteme vechi, deși acestea ar putea realiza în continuare sarcini comune.

Spre exemplu, Mac Pro Server 5.1, lansat în 2012, suportă oficial doar MacOS Catalina 10.15, adică o versiune lansată acum 7 ani, în 2019.

Mac Pro 6.1, cel care seamănă cu un coș de gunoi („Trashcan” – n.r.), a fost lansat în 2013, dar a fost produs până în decembrie 2019, când a fost înlocuit cu următoarea variantă. Astfel, un cumpărător care a luat de Sărbători în acel an modelul respectiv și l-a configurat la varianta cu procesor cu 10 nuclee, 64 GB de memorie RAM și două plăci grafice AMD Radeon D700 are în continuare destulă putere de calcul, deși cel mai nou sistem de operare suportat oficial de Apple este MacOS Monterey, adică cel lansat în 2021.

Practic, sistemul nu mai este la zi de cinci ani, deși astfel de modele sunt de regulă folosite la editare video, deci pot face oricând față cerințelor de azi.

Ce pot face utilizatorii de Mac-uri vechi: să folosească OpenCore Legacy Patcher

Acest lucru a determinat o serie de programatori să realizeze un soft care adaugă din nou driverele și funcțiile eliminate de Apple și permite astfel ca acestea să fie updatate la noile versiuni ale sistemelor de operare.

Acest program se numește OpenCore Legacy Patcher și poate fi descărcat gratis. Acesta permite unor calculatoare foarte vechi, dar funcționale, să rămână utile pentru ani buni. Este vorba însă doar de cele cu procesoare Intel, nu și cele cu cipuri Apple Silicon.

Mac-uri de 18 ani funcționează perfect

Spre exemplu, acesta suportă Mac Pro 3.1, care a fost lansat în anul 2008 sau Mac Pro 5.1, lansat în 2010 sau iMac-uri din 2007 încoace.

La fel și la Mac Mini, sunt suportate versiuni din 2009 încoace, iar la desktopurile all-in-one iMac susține unități din 2007 încoace.

Pentru cei cu Macbook Air, cele mai vechi versiuni compatibile sunt cele din 2008, la fel ca și la Macbook Pro.

Astfel, calculatoare de 10-15 ani pot fi în continuare folosite și să nu devină deșeuri.

Cei interesați să își updateze dispozitivele trebuie să citească însă instrucțiunile de utilizare, fiind necesare în anumite cazuri plăci grafice care suportă Metal sau alte condiții de funcționare.

Linux ce arată a MacOS

De asemenea, pe Mac-urile cu procesoare Intel se poate instala și Windows, dar și diverse distribuții de Linux, precum PearOS, Pop!_OS sau Elementary OS – care arătă ca MacOS.

