Fraudă cu miere ecologică românească, anchetată în Verona

Investigațiile au relevat faptul că o companie italiană deținea 2,8 tone de miere provenind de la o societate românească. Aceasta a fost introdusă pe piața italiană sub eticheta „ecologică” (organică, bio), deși, în realitate, era produsă prin metode convenționale, potrivit publicației Il Dolomiti.

Anchetele, coordonate de Parchetul din Verona, au confirmat că un antreprenor italian și un colaborator român au introdus pe piața italiană miere convențională produsă și ambalată în România, etichetată în mod fals ca fiind bio. Mierea a fost produsă și ambalată integral de o companie românească, deținută de același antreprenor, și ulterior comercializată în Italia.

Pe site-ul companiei, mierea era promovată ca fiind „100% pură și naturală, cu trasabilitate garantată și calitate controlată” și prezentată ca rezultat al unei colaborări cu o „companie producătoare de miere de renume din România”. În realitate, era miere convențională.

Traseul mierii

Carabinieri din Unitățile de Protecție Agroalimentară din Verona și Florența au investigat cazul în cadrul controalelor care urmăresc protejarea etichetei «Made in Italy», a consumatorilor și a lanțului de aprovizionare ecologică.

În urma anchetei, reprezentantul legal al unei companii italiene și un angajat al companiei românești au fost acuzați de „fraudă în exercitarea comerțului” și „introducerea în țară și comercializarea de produse cu marcaje false”.

Cele 2,8 tone de miere au fost confiscate de autoritățile italiene.

Etichetele produsului au fost aplicate în România de un angajat al antreprenorului, iar unele dintre ele indicau certificarea de către AGRECO, un organism de control autorizat în România.

Mierea a fost transportată legal către compania italiană, însă documentația care însoțea transportul conținea informații false și nu a fost transmisă birourilor veterinare competente, așa cum prevede legislația europeană.

Alte 750 de kg de miere au fost vândute

De asemenea, ancheta a scos la iveală și că, între 2024 și 2025, 750 de kilograme de miere fals etichetată ca fiind ecologică au fost vândute consumatorilor finali, în Italia.

Pe lângă acuzațiile penale, operatorul român a fost sancționat pentru încălcări administrative ale reglementărilor europene privind producția ecologică. Conform Il Dolomiti, acesta a fost exclus din sistemul național de certificare a agriculturii ecologice, iar faptele au fost raportate autorităților române competente.

Diferențe între mierea convențională și mierea bio

Diferențele între mierea convențională și mierea ecologică sunt legate în principal de modul de producție, controlul mediului de unde provin albinele și regulile stricte pe care trebuie să le respecte apicultorii pentru certificarea bio.

Mierea convențională este 100% naturală, dar nu este supusă unui control strict privind mediul înconjurător. Albinele pot fi hrănite cu siropuri, iar stupinele pot fi localizate în zone cu poluare sau pesticide. De asemenea, se pot folosi tratamente chimice permise pentru combaterea bolilor albinelor.

În schimb, mierea organică este obținută în condiții stricte conform regulamentului european privind producția ecologică, pe stupine amplasate în zone curate, fără pesticide sau poluanți industriali. Este interzisă folosirea antibioticelor și a tratamentelor chimice de sinteză. Totodată, hrănirea albinelor trebuie făcută natural. Se face o certificare cu analize periodice și monitorizare a stupinei.

Procesul de obținere a mierii organice presupune o perioadă de conversie de minim 12 luni, după care se poate obține certificarea ecologică, care trebuie înscrisă pe etichetă.

Mierea organică are o puritate și o calitate superioară, fiind lipsită de reziduuri chimice, și oferă un impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin susținerea metodelor agricole sustenabile.

Mierea convențională este mai accesibilă și nu necesită certificare sau respectarea unor reguli atât de stricte.

