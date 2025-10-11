Fraudă cu miere ecologică românească, anchetată în Verona

Investigațiile au relevat faptul că o companie italiană deținea 2,8 tone de miere provenind de la o societate românească. Aceasta a fost introdusă pe piața italiană sub eticheta „ecologică” (organică, bio), deși, în realitate, era produsă prin metode convenționale, potrivit publicației Il Dolomiti.

Anchetele, coordonate de Parchetul din Verona, au confirmat că un antreprenor italian și un colaborator român au introdus pe piața italiană miere convențională produsă și ambalată în România, etichetată în mod fals ca fiind bio. Mierea a fost produsă și ambalată integral de o companie românească, deținută de același antreprenor, și ulterior comercializată în Italia.

Pe site-ul companiei, mierea era promovată ca fiind „100% pură și naturală, cu trasabilitate garantată și calitate controlată” și prezentată ca rezultat al unei colaborări cu o „companie producătoare de miere de renume din România”. În realitate, era miere convențională.

Traseul mierii

Carabinieri din Unitățile de Protecție Agroalimentară din Verona și Florența au investigat cazul în cadrul controalelor care urmăresc protejarea etichetei «Made in Italy», a consumatorilor și a lanțului de aprovizionare ecologică.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

În urma anchetei, reprezentantul legal al unei companii italiene și un angajat al companiei românești au fost acuzați de „fraudă în exercitarea comerțului” și „introducerea în țară și comercializarea de produse cu marcaje false”.

Cele 2,8 tone de miere au fost confiscate de autoritățile italiene.

Etichetele produsului au fost aplicate în România de un angajat al antreprenorului, iar unele dintre ele indicau certificarea de către AGRECO, un organism de control autorizat în România.

Mierea a fost transportată legal către compania italiană, însă documentația care însoțea transportul conținea informații false și nu a fost transmisă birourilor veterinare competente, așa cum prevede legislația europeană.

Alte 750 de kg de miere au fost vândute

De asemenea, ancheta a scos la iveală și că, între 2024 și 2025, 750 de kilograme de miere fals etichetată ca fiind ecologică au fost vândute consumatorilor finali, în Italia.

Pe lângă acuzațiile penale, operatorul român a fost sancționat pentru încălcări administrative ale reglementărilor europene privind producția ecologică. Conform Il Dolomiti, acesta a fost exclus din sistemul național de certificare a agriculturii ecologice, iar faptele au fost raportate autorităților române competente.

Diferențe între mierea convențională și mierea bio

Diferențele între mierea convențională și mierea ecologică sunt legate în principal de modul de producție, controlul mediului de unde provin albinele și regulile stricte pe care trebuie să le respecte apicultorii pentru certificarea bio.

Mierea convențională este 100% naturală, dar nu este supusă unui control strict privind mediul înconjurător. Albinele pot fi hrănite cu siropuri, iar stupinele pot fi localizate în zone cu poluare sau pesticide. De asemenea, se pot folosi tratamente chimice permise pentru combaterea bolilor albinelor.

În schimb, mierea organică este obținută în condiții stricte conform regulamentului european privind producția ecologică, pe stupine amplasate în zone curate, fără pesticide sau poluanți industriali. Este interzisă folosirea antibioticelor și a tratamentelor chimice de sinteză. Totodată, hrănirea albinelor trebuie făcută natural. Se face o certificare cu analize periodice și monitorizare a stupinei.

Procesul de obținere a mierii organice presupune o perioadă de conversie de minim 12 luni, după care se poate obține certificarea ecologică, care trebuie înscrisă pe etichetă.

Mierea organică are o puritate și o calitate superioară, fiind lipsită de reziduuri chimice, și oferă un impact pozitiv asupra mediului înconjurător prin susținerea metodelor agricole sustenabile.

Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial
Recomandări
Rusia a testat „o armă revoluționară” despre care susține că ar putea schimba echilibrul nuclear mondial

Mierea convențională este mai accesibilă și nu necesită certificare sau respectarea unor reguli atât de stricte.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Valentina Pelinel și Cristi Borcea își prioritizează viața de cuplu: „Este normal ca mami și tati să aibă timpul lor”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Unica.ro
„Tu ești sănătoasă la cap?” Incredibil ce a cerut Laura Vicol când se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a lăsat fără cuvinte pe Bursucu’
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
Elle.ro
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban: "O necesitate"
gsp
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.RO
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Un fermier din Mureș a crescut un dovleac de 220 de kilograme: „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat”
Știri România 10:40
Un fermier din Mureș a crescut un dovleac de 220 de kilograme: „Peste 500 de litri de apă pe zi am băgat”
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane 
Analiză
Știri România 10:10
Cazul femeii exploatate sexual care i-a plătit proxenetului peste două milioane de lei în șapte ani. România, în topul țărilor privind traficul de persoane 
Parteneri
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Adevarul.ro
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Elle.ro
Doina Teodoru, alături de un alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Despre cine este vorba și cum au fost surprinși pe stradă
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Nadia Comăneci, copleșită de ce a putut să îi spună băiatul ei. Dylan Conner are 19 ani: „Știu cât este de greu”
Stiri Mondene 10:10
Nadia Comăneci, copleșită de ce a putut să îi spună băiatul ei. Dylan Conner are 19 ani: „Știu cât este de greu”
Imagini de la petrecerea de ziua Iuliei Pârlea de la Pro TV. Andreea Esca s-a distrat alături de colegi și a dansat cu Cosmin Stan: „Ne-a plăcut la ziua ta”
Stiri Mondene 09:36
Imagini de la petrecerea de ziua Iuliei Pârlea de la Pro TV. Andreea Esca s-a distrat alături de colegi și a dansat cu Cosmin Stan: „Ne-a plăcut la ziua ta”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
ObservatorNews.ro
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? Da, din păcate, ea e! ”Frumușica” din serialul adolescenței noastre, feblețea bărbaților din lumea întreagă, transformată de dependențe de tot felul
Parteneri
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
GSP.ro
„Știu că vinde, dar asta e deja vulgar!”. Scandal în Italia între prezentatoare
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
GSP.ro
Vloggerii români care s-au apropiat de stadionul grandios din Așgabat, unul dintre cele mai misterioase și inaccesibile orașe ale lumii » Opulență dusă la alt nivel
Parteneri
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Mediafax.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
KanalD.ro
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere

Politic

Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Politică 10 oct.
Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc: „Poate nu știa versurile”
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Politică 10 oct.
Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Fanatik.ro
Cum a ajuns să arate Rafael Nadal, la 10 luni de când s-a retras. „Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită