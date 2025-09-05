Migranții din Germania la 10 ani de la decizia istorică a Angelei Merkel: „În mod clar nu ne-am descurcat”

2,6 milioane de cereri de azil înregistrate în Germania între ianuarie 2015 și decembrie 2024

Peste o treime din cererile de azil din UE au fost depuse în Germania în ultimul deceniu

1.164.000 de persoane au solicitat azil pentru prima dată în Germania în 2015 și 2016

68% dintre germani consideră acum că țara ar trebui să accepte mai puțini refugiați, față de 38% în 2015

Contextul deciziei Angelei Merkel

La 31 august 2015, Angela Merkel a declarat celebra frază „Wir schaffen das” („Putem face asta”), deschizând granițele Germaniei pentru migranții care fugeau de războaie civile sau dificultăți economice. Această abordare, cunoscută drept „Willkommenskultur” (cultura primirii), a dus la primirea a sute de mii de refugiați în Germania.

În 2015 și 2016, un număr uimitor de 1.164.000 de persoane au solicitat azil pentru prima dată în total, potrivit CNN. Majoritatea solicitanților proveneau din Siria, Afganistan și Irak, țări afectate de conflicte îndelungate.

Angela Merkel, ceremonie de plecare din funcția de cancelar, Foto: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Povestea lui Anas Modamani și celebrul selfie cu Merkel

Anas Modamani, un tânăr sirian care a fugit de războiul civil din țara sa în 2015, este unul dintre cei care au ajuns în Germania. El își amintește călătoria periculoasă de 30 de zile prin mai multe țări: „Eram singur, nu aveam familie, nici prieteni. Am plecat singur din Siria din cauza războiului și nu voiam să mă alătur armatei… Eram un copil care nu știa multe despre viață”, a declarat el pentru CNN.

La câteva zile după sosirea sa în Berlin, Modamani a făcut un selfie cu Angela Merkel, care a devenit viral și un simbol al momentului. „M-am gândit că e o actriță sau o vedetă de cinema”, își amintește el.

Schimbarea atitudinii față de migranți

În timp ce milioane de germani au primit inițial migranții cu brațele deschise, atitudinea s-a schimbat treptat. Profesorul Daniel Thym de la Universitatea din Konstanz consideră că „Willkommenskultur” s-a încheiat la începutul lui 2016, după un val fără precedent de agresiuni sexuale asupra femeilor în Köln în noaptea de Anul Nou.

Acest incident a pus presiune pe Merkel și politicile sale de migrație. De atunci, partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat tot mai multe voturi locale.

Friedrich Merz Foto: Hepta

Politici actuale mai dure: „Încercăm să remediem situația”

Actualul cancelar Friedrich Merz a anunțat revizuiri ample ale politicii de migrație, inclusiv desfășurarea a mii de polițiști de frontieră suplimentari. „În mod clar nu ne-am descurcat. De aceea încercăm să remediem situația”, a declarat Merz în iulie, potrivit CNN.

Anas Modamani simte că atmosfera din Germania s-a schimbat: „Politicienii apar mereu la televizor și spun că vrem să deportăm oameni înapoi în Siria sau Afganistan… Cred că Germania s-a schimbat masiv și, cu siguranță, nu mai vor să aibă refugiați aici în această țară.”

Perspective de viitor: cererile de azil scad

În ciuda schimbărilor de politică, experții consideră că sistemul de azil german rămâne în mare parte neschimbat. Cu toate acestea, numărul de cereri din partea sirienilor și afganilor a scăzut în ultimul an.

Anas Modamani nu ar recomanda nimănui să facă călătoria pe care a făcut-o el cândva. „Dacă situația din Germania se înrăutățește, nu vreau să rămân aici”, a spus el. „Poate că caut o altă țară unde oamenii (mă) primesc și (mă) simt că aparțin.”

Decizia Angelei Merkel din 2015 continuă să aibă un impact profund asupra Germaniei și Europei, modelând dezbaterile politice și sociale despre migrație și integrare.