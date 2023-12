Migranții și romii, inclusiv din România, sunt dați afară din locuințele ocupate ilegal în Paris, înainte de JO din 2024. „Oamenii nu pot să vadă mahalale şi barăci” | FOTO

Action du collectif Le revers de la medaille contre la precarite des JO 2024 : Avec le slogan " JOP Paris 2024 : pour un heritage social positif", le collectif d'associations Le revers de la medaille intensifie a Montmartre son action d'interpellation pour denoncer l'augmentation du nombre de personnes en precarite et obtenir des pouvoirs publics un plan d’urgence a l’approche des Jeux avec une reelle concertation des associations. Collective action The other side of the coin against the precariousness of the 2024 Olympics: With the slogan "JOP Paris 2024: for a positive social legacy", the collective of associations Le Revers de la Medal is intensifying its action in Montmartre to denounce the increase in the number of people in precariousness and obtain from the public authorities a emergency plan in the run-up to the Games with real consultation of associations.//ZEPPELINNETWORK_sipa.23171/Credit:CARON/ZEPPELIN/SIPA/2312151204,Image: 829709806, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no