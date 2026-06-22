Mamă româncă și fiica de 13 ani, găsite moarte în Torino

Tragedie în Italia, unde o româncă de 40 de ani și fiica sa de numai 13 ani au fost găsite fără viață în locuința lor de pe via Domodossola, din Torino. Poliția italiană investighează cazul și ia în calcul ipoteza unui posibil omor urmat de sinucidere. Potrivit primei ipoteze a anchetatorilor, femeia și-ar fi ucis fiica prin strangulare, după care și-ar fi luat viața prin spânzurare.

Totuși, anchetatorii subliniază că, în acest moment, nu poate fi exclusă nicio altă variantă.

Oroarea a fost descoperită de fiica cea mare a femeii, în vârstă de 19 ani, după ce s-a întors acasă.

Fiica cea mare a ajuns la spital în stare de șoc

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Brigăzii Mobile din Torino, care investighează circumstanțele tragediei.

Nenorocirea s-a produs în cursul dimineții de duminică, 21 iunie, într-un apartament situat în cartierul Parella din Torino. Echipajele medicale ale serviciului de urgență 118 din cadrul Azienda Zero au intervenit de urgență, însă nu au mai putut face nimic pentru a salva cele două victime, acestea fiind deja decedate la sosirea medicilor. Paramedicii au încercat să o resusciteze pe adolescenta de 13 ani, însă fără succes. Sora acesteia, care a descoperit cadavrele, a fost transportată în stare de șoc la Spitalul Maria Vittoria.

Posibil omor urmat de sinucidere

Potrivit agențiilor de presă italiene, femeia locuia singură în apartamentul de pe via Domodossola împreună cu cele două fiice ale sale, în vârstă de 13 și 19 ani. Se pare că aceasta se despărțise de soțul său în urmă cu mai mult timp.

Conform primelor concluzii rezultate în urma cercetărilor efectuate la fața locului, femeia de 40 de ani și-ar fi strangulat fiica cea mică, după care și-ar fi pus capăt zilelor folosind o frânghie.

Cu toate acestea, anchetatorii consideră că este încă prea devreme pentru a stabili cu certitudine modul în care s-au petrecut faptele. Specialiștii criminaliști continuă cercetările în apartamentul din cartierul Parella pentru a aduna toate probele necesare. Potrivit informațiilor publicate de ANSA, elementele descoperite până în prezent susțin ipoteza unui posibil omor urmat de sinucidere.

În paralel, polițiștii încearcă să reconstituie profilul psihologic al femeii de 40 de ani, prin discuții cu rude, prieteni și persoane apropiate.

Printre mărturiile considerate esențiale de anchetatori se numără și cea a fostului soț al femeii, care nu mai locuia de ceva vreme în apartament, după separarea cuplului.

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