Fifor a dat jurnaliștilor un răspuns sec, spunând: „Cazul Caracal e la DIICOT, nu la MAI”.

Libertatea a publicat, în ultimele zile, două investigații realizate la Caracal, Slatina și în întreg județul Olt, care au dezvăluit complicitatea dintre polițiști și interlopi, în ziua dispariției Alexandrei Măceșanu.

Echipa de investigații Libertatea a intrat în posesia mesajelor pe WhatsApp schimbat între Nicolae Alexe, ajunctului șefului IPJ Olt, și Remus Rădoi, zic „Codiță”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ, condamnat pentru că a desfigurat un rival în bătaie.

Ministerul de Interne nu a oferit oficial nicio reacție în urma dezvăluirilor Libertatea.

În schimb, Nicolae Alexe, a făcut o declarație uluitoare, în ziua în care Libertatea a publicat prima investigație. El a spus că numerele de telefon pe care i le-a dat lui Alexe „erau deja pe Facebook”!

„Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a spus Alexe, pentru b1.ro.

Căutarea Alexandrei, coordonată de clanuri de interlopi care i-au trimis pe polițiști la adrese greșite!

Alexandra e moartă, mafia e vie. Noi mesaje interlopi – poliție! Cum mulțumea DIICOT Olt șefilor de clan: ”Fără tine nu ajungeam în acest stadiu cu acest dosar”

