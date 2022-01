Pentru Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, amintirile ultimilor trei ani scurși de când s-a îmbolnăvit extrem de grav sunt legate de cabinetele medicilor și ale terapeuților. Și de căruciorul cu rotile în care este țintuit de când avea un an, de ortezele care-i susțin picioarele care nu îl ajută la mers, dar și de verticalizatorul care-i ține coloana vertebrală dreaptă.

Băiețelul bolnav de amiotrofie spinală musculară de tip 2 – maladie care i-a furat bucuria de a merge și care în fiecare zi îi pune viața în pericol – ar putea ieși biruitor din această încleștare pe viață și pe moarte. Pentru a putea privi spre viitor, Mihăiță trebuie să primească un tratament genetic adus din SUA, ser salvator care costă 2.400.000 de dolari.

Când boala și-a arătat colții, dintr-odată, parcă peste noapte, Mihăiță a început să-și piardă puterile, să dea semne de oboseală, să se plângă de dureri cumplite la picioare în timpul mersului și să pășească greoi, împleticit. Atunci, părinții săi l-au dus la un medic pentru a afla ce se întâmplă cu băiețelul lor, un copilaș născut prematur, la 32 de săptămâni, dar sănătos până atunci. În urma primelor controale, specialiștii au crezut că au în față un copilaș ceva mai leneș care trebuie tratat cu… răbdare. Și cu ceva exerciții de gimnastică medicală, tocmai pentru că este născut înainte de termen și pentru că este ceva mai plinuț.

Din nefericire, „rețeta” primilor specialiști care l-au examinat nu a dat nici un rezultat în următoarele săptămâni. Ba dimpotrivă, starea de sănătate a băiețelului s-a depreciat, pentru că Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – era, de fapt, foarte bolnav.

În trupul său, al bebelușului care nu împlinise un an, se cuibărise, fără ca și cineva să poată găsi o explicație a nenorocirii, o maladie extrem de gravă: amiotrofia spinală de tip 2. Un diagnostic pe care bieții părinți l-au refuzat, sperând din tot sufletul că totul este doar eroare medicală și că fiul lor este, într-adevăr, un copilaș mai leneș în mișcări.

Testele genetice făcute în laboratoare din Rusia le-au spulberat și ultima speranță și au confirmat că trupul lui Mihăiță era în ghearele cumplitei boli. Atunci, în mod dramatic, băiețelul lăsa în urmă viața normală pe care o ducea pentru a deveni personaj al unui coșmar care avea să se întindă pe durata a mai bine de trei ani.

Mihăiță avea mai puțin de un an când am observat schimbările care au apărut în dezvoltarea lui. Abia învăța să meargă… A început să se plângă de dureri când punea piciorușele în pământ, iar mersul îi era mai împleticit. De la o zi la alta îl lăsau puterile. Atunci am fost cu el la un doctor care ne-a liniștit, spunându-ne că băiețelul e sănătos, dar puțin cam leneș în mișcări pentru că este cam plinuț și născut înainte de termen. Testele genetice pe care i le-am făcut pentru că starea lui de sănătate nu se îmbunătățea ne-au arătat, de fapt, care era problema. Copilașul nostru suferea de amiotrofie spinală musculară de tip 2! Am primit vestea ca pe o lovitură năucitoare…

Natalia Reaboi (42 de ani), mama lui Mihăiță: