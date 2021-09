Un copilaș care încă nu a împlinit 4 ani duce pe umerii săi firavi o uriașă povară. Chinurile unei cumplite boli care i-a „furat” mersul, care l-a făcut să trăiască de aproape doi ani și jumătate într-un scaun cu rotile. O maladie genetică și care îi poate distruge toți mușchii, mai ales pe cei toracici, și care îl poate ucide încetul cu încetul.

Mihail-Andrei Reaboi, din Raionul Orhei, sat Ivancea, Republica Moldova, ar putea învinge amiotrofia spinală musculară de tip 2 care îi macină întregul trup și astfel ar scăpa din acest coșmar, dacă primește un tratament genetic ce poate fi adus doar din SUA. Însă costurile acelei doze unice depășesc 2.100.000 de dolari și de aceea copilașul are nevoie de ajutor pentru a se salva!

„Fără acel tratament, nu știm cum și cât va rezista copilașul nostru”

Micuțul nostru erou luptă nu numai cu boala, ci și cu timpul care se scurge nemilos. Cu fiecare zi care trece, lucrurile se pot complica fără acel tratament. E vorba de complicații pulmonare, care pot apărea din cauza deprecierii musculaturii, în special a celei toracice care, din cauza maladiei genetice, pierde proteine. Fără acel tratament nu știm cum și cât va rezista copilașul nostru. Mama copilului:

„Tot ce face el acum de mai bine de un an – miile de ore de ședințe kineto, de masaje, de băi calde, de terapii vibro și vojta, exerciții medicale – nu face decât să țină cumva situația sub control, să nu se agraveze boala. Și tratamentul cu un sirop pe care i l-au recomandat specialiștii de la Centrul de Recuperare pentru Copii «Dr. Nicolae Robănescu» are un efect extraordinar în recuperarea și menținerea musculaturii grav afectate”, ne-a povestit Natalia Reaboi, în vârstă de 42 de ani, mama lui Mihăiță.

Țintuit în scaunul cu rotile de aproape doi ani și jumătate

Specialiștii care îl țin sub observație pe Mihăiță – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – văd ca singură „armă” împotriva amiotrofiei spinale musculare de tip 2, de care suferă copilul încă de când avea un an și jumătate, un tratament genetic. Este vorba de un soi de vaccin, de o doză cu administrare unică, ce poate repara anomalia genetică pe care medicii români nu au putut să o explice.

Însă pentru a putea primi acest tratament salvator, Mihăiță – dependent de tot felul de echipamente medicale care să-l ajute să reînvețe să meargă, dar și de scaunul cu rotile, de verticalizator, de hamuri speciale, de orteze și de corset – are nevoie de o sumă uriașă. Este vorba de peste 2.100.000 de dolari, bani pe care părinții săi nu îi pot strânge singuri în lupta crâncenă cu maladia, dar și cu timpul a cărui trecere nu iartă și lasă semne adânci, unele ireversibile, în sănătatea băiețelului.

Prețul vieții lui Mihăiță, 2.100.000 de dolari

„În toți acești ani, copilașul nostru a făcut, precum un erou, tot ce i-a stat în putință. Copilăria lui, și așa trăită în scaunul cu rotile, a însemnat tot felul de proceduri, de exerciții medicale, de tratamente recomandate de medicii care l-au investigat. Și multă, multă speranță! Am reușit, mulțumim lui Dumnezeu, să ținem boala pe loc. Mihăiță își poate folosi mânuțele, mănâncă singur, dar nu își poate folosi picioarele… E un progres, dar războiul nu e câștigat!” Mama lui Mihăiță:

„De aceea, avem nevoie de sprijinul oamenilor, al fundațiilor pentru a strânge în timp util acei peste 2.100.000 de dolari necesari tratamentului genetic. E prețul pentru ca Mihăiță al nostru să poată să meargă din nou, așa cum a făcut-o până să se îmbolnăvească. E chiar prețul vieții lui care este permanent în pericol. De aceea, îi rog pe toți aceia care o pot face, să ne fie alături, să ne ajute să ne salvăm copilașul!”, este apelul disperat al mamei lui Mihăiță.

Povestea dramatică a lui Mihăiță a impresionat

Pentru că timpul nu este aliatul copilului, iar banii trebuie strânși cât mai repede, părinții lui Mihăiță au deschis pe Facebook o pagină de susținere – Save Mihăiță-SMA 2. Dramatica poveste de viață a băiețelului chinuit de boală, micuțul care-și trăiește copilăria în scaunul rulant, lipsit de bucuria de a merge, nu a rămas fără ecou. A impresionat peste 110.000 de oameni, care s-au strâns în jurul copilului și s-au lansat în campanii umanitare, în vânzări și cumpărări de bunuri și de servicii.

Iar banii obținuți i-au donat în conturile lui Mihăiță, care a ajuns aproape la jumătatea drumului în ceea ce privește suma necesară tratamentului genetic salvator.

O șansă în plus la viață: posibilitatea de a fi tratat gratis

În paralel, părinții băiețelului au înregistrat dosarul lui Mihăiță în circuitul medical care, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ar putea permite administrarea gratuită a tratamentului. Asta cu atât mai mult cu cât atât el, cât și părinții lui au primit recent (n.r. – 24.08.2021) cetățenia română, fiind de-acum cetățeni europeni.

Documentația necesară procedurii administrative care ar putea permite ca Mihăiță să fie tratat gratis atunci când sistemul medical va decide a fost depusă în Portugalia, unde băiețelul a și fost supus recent unor investigații.

„Dacă dosarul va fi aprobat înainte ca noi să reușim să strângem banii și sistemul medical va permite ca Mihăiță – care acum e cetățean european – să fie tratat gratis, vom dona banii altui copilaș aflat în suferință. Vom opri, probabil, doar ceva bani pentru procedurile de recuperare absolut obligatorii după injectarea tratamentului genetic”, a mai spus mama lui Mihăiță.

Cei care doresc să îl ajute pe Mihăiță o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «MIHĂIȚĂ».

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

