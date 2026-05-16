Zuckerberg: „Un om sau doi pot face munca unor echipe întregi”

În timpul conferinței dedicate rezultatelor financiare trimestriale, Mark Zuckerberg a declarat că Meta intenționează să reducă aproximativ 8.000 de locuri de muncă și să investească între 125 și 145 de miliarde de dolari în infrastructură AI, în acest an.

Potrivit lui Zuckerberg, compania se reorganizează în jurul unor echipe mai mici, susținute de inteligența artificială. El a explicat că dezvoltarea accelerată a instrumentelor AI schimbă fundamental modul de lucru în companie. „Astăzi, un angajat sau doi, folosind instrumente AI, pot realiza într-o săptămână ceea ce înainte necesita luni întregi și zeci de ingineri”, a afirmat șeful Meta, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Strategia companiei vizează angajații considerați cei mai productivi, lansarea simultană a unui număr mai mare de proiecte și accelerarea dezvoltării produselor.

Directoarea financiară a Meta, Susan Li, a recunoscut că firma nu mai are un model clar privind dimensiunea ideală a forței de muncă, întrucât evoluția inteligenței artificiale schimbă rapid nevoile companiei. Ea a confirmat că disponibilizările sunt direct legate de investițiile masive în centre de date, cipuri și dezvoltarea modelelor AI, costuri care cresc semnificativ cheltuielile companiei.

După anunțurile făcute de conducere, acțiunile Meta au scăzut cu aproximativ 6%.

Meta vrea angajați care pot lucra independent și rapid cu ajutorul inteligenței artificiale

Deși concedierile continuă, Mark Zuckerberg susține că inteligența artificială nu va înlocui complet oamenii, ci le va crește productivitatea. Astfel, el încearcă să se distanțeze de alți lideri din industria tehnologică, ce avertizează că AI va duce direct la pierderea masivă a locurilor de muncă.

Cu toate acestea, în interiorul Meta sunt deja implementate sisteme pentru monitorizarea utilizării instrumentelor AI și pentru evaluarea performanței angajaților.

În paralel, echipele sunt reorganizate în structuri mai „plate”, cu mai puțini manageri și cu accent pe angajații capabili să livreze individual ceea ce înainte era realizat de echipe întregi. Potrivit mesajelor transmise de conducerea companiei, Meta caută tot mai mult angajați care pot lucra independent și rapid cu ajutorul inteligenței artificiale, în timp ce pentru restul personalului, perspectivele devin tot mai incerte.

Concedierile vor fi anunțate pe 20 mai

Disponibilizările de la Meta sunt programate pentru 20 mai, miercurea viitoare. „Facem acest lucru ca parte a efortului nostru continuu de a opera compania mai eficient și de a compensa alte investiții pe care le facem. Știu că acestea sunt vești nedorite, care cauzează îngrijorare pentru toată lumea, dar credem că aceasta este cea mai bună cale, date fiind circumstanțele”, a declarat directorul de Resurse Umane al companiei, Janelle Gale, potrivit Marca.

Strategia companiei reflectă tendința tot mai vizibilă din industria tech, unde firmele accelerează integrarea AI pentru reducerea costurilor și automatizarea activităților operaționale.

Recent, Oracle a pus capăt contractelor de muncă a aproximativ 30.000 de angajați printr-un e-mail, Microsoft încurajează 16.000 de angajați din SUA să plece în mod voluntar, iar Cloudflare a anunțat concedierea a 1.100 de angajați, echivalentul a 20% din forța sa de muncă, într-un proces de automatizare bazat pe inteligență artificială.

