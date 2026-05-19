Angajații Meta vor fi concediați prin e-mail la 4 dimineața, în trei valuri

În timpul conferinței dedicate rezultatelor financiare trimestriale, Mark Zuckerberg a declarat că Meta intenționează să reducă aproximativ 8.000 de locuri de muncă și să investească între 125 și 145 de miliarde de dolari în infrastructură AI, în acest an.

Potrivit surselor din interiorul companiei citate de Reuters, Janelle Gale, șefa de resurse umane de la Meta, le-a transmis angajaților că notificările privind concedierile vor fi trimise miercuri, începând cu ora 4.00 dimineața, ora locală, în trei valuri, în funcție de regiune, scrie Business Insider.

Decizia a creat multă neliniște în interiorul companiei. Un angajat a declarat pentru Business Insider că oamenii se află într-o stare de așteptare, fără să știe cine va fi concediat și cine va rămâne. Meta a refuzat să comenteze public informațiile despre nota internă.

Meta vrea echipe mai mici și mai puțini manageri

Pe lângă concedieri, Meta pregătește și schimbări de organizare. Mai multe posturi de conducere vor fi eliminate sau redistribuite, pentru ca structura companiei să devină mai plată.

„Suntem acum în etapa în care multe organizații pot opera cu o structură mai plată, cu echipe mai mici de grupuri care se pot mișca mai rapid și cu mai multă responsabilitate”, a transmis Janelle Gale în nota internă.

Unele echipe din Reality Labs, divizia Meta care lucrează la realitate virtuală și augmentată, începuseră deja să fie reorganizate în grupuri mai mici.

Peste 7.000 de angajați vor fi mutați către AI

Partea cea mai importantă a restructurării este legată de inteligența artificială. Meta va muta peste 7.000 de persoane către noi proiecte AI, considerate esențiale pentru viitorul companiei.

Potrivit Reuters, angajații vor fi direcționați către zone precum Applied AI Engineering și Agent Transformation Accelerator, echipe care dezvoltă instrumente și agenți AI pentru automatizarea unor sarcini făcute până acum de oameni.

Meta a anunțat deja investiții uriașe în această direcție. În aprilie, compania a estimat cheltuieli de capital pentru 2026 între 125 și 145 de miliarde de dolari, în mare parte pentru infrastructură și proiecte legate de AI.

Concedierile ar putea să nu se oprească aici

Potrivit Reuters, Meta nu au exclus noi tăieri de personal după runda de concedieri programată pentru miercuri, 20 mai. Compania a anunțat anterior și închiderea a aproximativ 6.000 de posturi deschise, adică roluri pentru care făcea recrutări, dar care nu vor mai fi ocupate.

Meta a anunțat încă din aprilie că vor urma tăieri, dar oamenii au aflat abia acum detalii despre cum se va desfășura procesul. Compania avea 77.986 de angajați la finalul lunii martie, potrivit documentelor oficiale.

Decizia Meta arată cât de mult se schimbă industria tehnologică sub presiunea inteligenței artificiale. Companiile mari investesc miliarde de dolari în centre de date, modele AI și automatizări, dar aceste investiții vin și cu restructurări dure.

