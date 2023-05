Aparenta modificare a unei moschei aparținând grupului etnic Hui din satul Najiaying, provincia Yunnan, are loc în contextul unei campanii ample declanșate de liderul chinez Xi Jinping pentru a submina religia.

Politica are ca scop epurarea credințelor religioase de influența străină și alinierea lor mai aproape de cultura tradițională chineză și de regimul autoritar al Partidului Comunist oficial ateu.

În ultimii ani, autoritățile au îndepărtat arhitectura vădit islamică, distrugând cupolele și dărâmând minaretele a peste o mie de moschei Hui din întreaga țară, spun activiștii Hui, moscheea Najiaying fiind una dintre ultimele rămase.

Dar această campanie s-a confruntat cu o reacție violentă din partea locuitorilor locali.

Videoclipuri postate pe rețelele de socializare și geolocalizate de CNN arată locuitorii ciocnindu-se cu polițiștii care au blocat intrarea în moschee și au împins mulțimea cu scuturi și bastoane.

Conflict is breaking out in Southwestern China. Chinese authorities' attempt to demolish the roof of a mosque sparked the clash, with Chinese Muslims facing off against police officers, and crowds throwing stones at authorities.

Rezidenții au ripostat cu furie, unii dintre ei aruncând cu sticle de apă și cărămizi în poliție.

While Chinese are beating Muslims in Pakistan, the Communist authorities of China is attempting to demolish Najiaying Mosque, a historic mosque located in Yuxi City, Yunnan. Till now, 24 Sunni Hui Muslims have been sent to detention center for resistance.



Till now, 24 Sunni Hui #Muslims have been sent to detention center for resistance. pic.twitter.com/QEKBGlkLPN