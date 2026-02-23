Mai multe zone din București nu vor avea apă rece în intervalul 23-26 februarie 2026. Furnizarea este întreruptă pentru lucrări de modernizare și de intervenție, relatează APA NOVA.
Cuprins:
Zonele din Sectorul 1 care rămân fără apă în intervalul 23-26 februarie 2026
- Șoseaua București-Ploiești, Strada Tipografilor, 23 februarie, în intervalul orar 09:00 – 19:00;
- Șoseaua București-Ploiești, Aleea Mateloților, Strada Tipografilor, 25 februarie, în intervalul orar 09:00 – 18:00;
- Strada Nazarcea, Strada Bauxitei, 26 februarie, în intervalul orar 09:00 – 17:00;
- Strada Nazarcea, Strada Aeromodelului, Strada Proletarului, Bulevardul Laminorului, 26 februarie, în intervalul orar 09:00 – 17:00.
Zonele din Sectorul 2 care rămân fără apă în intervalul 23-26 februarie 2026
- Bulevardul Basarabia, 24 februarie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, (fără zonă de influență / fără clienți afectați).
Zonele din Sectorul 3 care rămân fără apă în intervalul 23-26 februarie 2026
- Bulevardul Basarabia, Strada Ion Sahighian, 24 februarie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, (fără zonă de influență / fără clienți afectați).
Zonele din Sectorul 6 care rămân fără apă în intervalul 23-26 februarie 2026
- Drum Osiei, Strada Rezervelor, Intrarea Tineretului, 24 februarie, în intervalul orar 09:00 – 20:00, (presiune scăzută / lipsă apă la etajele superioare).
- Iuliu Maniu, Strada Oboga, 26 februarie, în intervalul orar 10:00 – 19:00, (fără zonă de influență / fără clienți afectați).
