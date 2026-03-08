Profituri uriașe și riscuri uriașe pentru miliardarul grec

În ciuda pericolului, George Prokopiou, un miliardar grec de 79 de ani și proprietarul companiei Dynacom Tankers, a continuat să trimită nave prin această zonă de conflict. Conform unei analize publicate de Financial Times, cel puțin cinci dintre petrolierele companiei au traversat strâmtoarea de la începutul ostilităților, sâmbătă, în timp ce majoritatea operatorilor au ales să-și suspende activitatea.

Decizia lui Prokopiou de a naviga prin apele periculoase ale Golfului Persic nu a fost lipsită de motivații financiare. Tarifele de transport pentru petrolierele care pleacă din Golf au crescut de peste două ori de vineri, atingând valori record, potrivit agenției de raportare a prețurilor Argus.

Un petrolier de mari dimensiuni (VLCC) care traversează strâmtoarea și ajunge în China poate genera venituri de aproximativ 500.000 de dolari pe zi, excluzând costurile suplimentare pentru asigurarea de risc de război.

Totuși, miza financiară vine la pachet cu riscuri imense. În timp ce proprietarii de nave riscă pierderi financiare și distrugerea vaselor, marinarii care le operează își pun viața în pericol. Iranul a amenințat că va „incendia” orice navă care încearcă să traverseze strâmtoarea, iar de la începutul conflictului, cel puțin nouă nave au fost atacate, trei marinari pierzându-și viața.

Strategii riscante și refuzul grecului de a opri operațiunile

Toate navele operate de Dynacom Tankers și-au oprit transponderele – dispozitive care transmit automat locația și identitatea unei nave – în timpul traversării periculoase prin Strâmtoarea Ormuz.

Datele de urmărire a navelor arată că petrolierul Athina, deținut de Dynacom, a încetat să transmită semnal sâmbătă seara, înainte de a reapărea duminică după-amiază în Golf. Nava a ajuns ulterior în portul Sitrah din Bahrain și a plecat miercuri cu o încărcătură de petrol.

„Majoritatea proprietarilor au suspendat tranzitul… până când lucrurile se vor calma»”, a declarat un broker de nave, citat de Financial Times. „Dar sunt câțiva aventurieri dispuși să-și asume riscuri”.

Cine este George Prokopiou?

George Prokopiou face parte dintr-o generație de armatori greci care domină comerțul maritim la nivel internațional. Născut în 1946, într-o familie înstărită din Atena, Prokopiou este descris de apropiați ca fiind „modest” și „dependent de muncă”.

Este rar văzut fără celebra sa șapcă de baseball și conduce o mașină Mercedes SUV veche, refuzând să aibă pază personală, o excepție printre elitele din industria transporturilor maritime din Grecia.

În ciuda modestiei afișate, stilul său de viață include o mega-iaht de 106,5 metri, numit Dream, andocat pe Riviera Ateniană, și o vastă proprietate imobiliară care i-a adus porecla de „regele imobiliarelor” în Grecia.

În 2025, Prokopiou a achiziționat o participație în hotelul de lux Four Seasons Astir Palace și marina adiacentă Vouliagmeni, frecventată de proprietarii de mega-iahturi.

Controverse și riscuri asumate de George Prokopiou

Prokopiou nu este străin de controverse. În 2022, la câteva luni după izbucnirea războiului din Ucraina, el a declarat că „sancțiunile nu au funcționat niciodată”. Cu toate acestea, nu există dovezi care să sugereze că ar fi încălcat sancțiunile internaționale.

Analizele Financial Times bazate pe datele Kpler arată că Dynacom Tankers a transportat zeci de milioane de barili de petrol rusesc de la începutul invaziei Ucrainei de către Moscova în 2022, fiind unul dintre cei mai mari transportatori ai acestei mărfuri.

În 2023, Agenția Națională pentru Prevenirea Corupției din Ucraina a inclus Dynacom Tankers pe lista „sponsorilor internaționali ai războiului”, acuzând compania de finanțarea invaziei ruse prin transportul de petrol. Însă, în 2023, Dynacom a fost retrasă de pe această listă, iar în 2024 lista în sine a fost desființată, în urma presiunilor partenerilor internaționali ai Ucrainei.

O sfidare îndrăzneață a războiului din Iran

„Reprezintă un anumit mod de a face afaceri”, a spus Ed Finley-Richardson, investitor în domeniul transporturilor maritime și fondator al Contango Research.

„Face parte dintr-un grup restrâns de 5-10 proprietari care se remarcă nu doar prin dimensiunea flotei lor, ci și prin curajul de a acționa”, a mai explicat Finley-Richardson.

Prokopiou, cunoscut pentru respectarea contractelor, chiar și atunci când alții renunță, vede în criza actuală o oportunitate istorică. Finley-Richardson a subliniat că riscurile sunt mai mici atunci când navele intră în Golf fără încărcătură și că, odată ajunși acolo, armatorii pot negocia tarife mai mari, care să reflecte pericolele evidente pentru nave și echipaje.

„În astfel de perioade, armatorii cu adevărat de elită tind să se remarce”, a adăugat el, comparând abordarea lui Prokopiou cu cea a legendarilor magnați ai transporturilor maritime, precum Aristotel Onassis, care și-a riscat navele în timpul atacurilor submarinelor germane din al Doilea Război Mondial, sau magnatul norvegian John Fredriksen, care a cumpărat contracte pentru transportul petrolului în timpul războiului de Yom Kippur din 1973.

Prokopiou însuși a rezumat această filozofie în 2014: „Dacă nu-ți asumi riscuri, nu ai ce căuta în transporturile maritime. Dacă nu vrei riscuri, cumpără obligațiuni americane”.

