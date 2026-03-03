Arabia Saudită, singura opțiune reală

Unii sunt dispuși să scoată din buzunar sute de mii de dolari pentru a fi conduși 10 ore până în Arabia Saudită, de unde pot închiria ulterior avioane private către Europa.

„Arabia Saudită este singura opțiune reală pentru persoanele care doresc să părăsească regiunea chiar acum”, a declarat Ameerh Naran, directorul executiv al companiei de brokeraj de avioane private Vimana Private.

Printre cei care încearcă să fugă se numără directori de top ai unor companii financiare și oameni bogați aflați în vacanță în regiune.

„Am fost contactați de mai mulți clienți, inclusiv familii, persoane fizice și corporații care doresc să părăsească regiunea, fie din cauza temerilor pentru siguranța lor, fie pentru că, din motive de afaceri, trebuie pur și simplu să călătorească”, a declarat Ian McCaul, care lucrează la firma de securitate Alma Risk, cu sediul în Marea Britanie.

Costul zborurilor spre Europa au explodat

Cererea bruscă pentru rute de evadare a făcut ca prețurile pentru închirierea avioanelor private către Europa să explodeze, ajungând până la 350.000 de dolari, potrivit companiilor de profil.

Dubaiul — care a devenit în ultimii ani un magnet pentru afaceriști străini ultra-bogați, antreprenori și influenceri — s-a numărat printre zonele din Golf lovite după ce Iranul a lansat atacurile de represalii sâmbătă.

Duminică, o rachetă iraniană a lovit în Dubai, lângă Burj Khalifa. Hotelurile luxoase din zonă sunt preferate de turiștii ruși. Infrastructura turistică din Dubai a devenit țintă în contextul tensiunilor regionale, după ce o rachetă lansată de Iran a lovit arhipelagul artificial Palm Jumeirah, relatează Antena 3. Imediat după explozie, un hotel de lux a luat foc.

Atacurile americano-israeliene au fost ordonate ca urmare a refuzului Iranului de a renunța la programul nuclear, după săptămâni de negocieri.

Președintele Trump avertizase în repetate rânduri Teheranul că se va confrunta cu consecințe dacă nu va încheia un acord cu SUA.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat încă de duminică, 1 martie 2026, că vor suporta cheltuielile turiștilor blocați în țară după conflictul din Orientul Mijlociu. Românii prinși în Dubai își pot recupera banii doar după ce plătesc cazarea și biletele de avion. Odată ce au achitat, ei pot solicita banii de la autoritățile emirateze, făcând dovada plăților.



