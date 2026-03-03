Autoritățile din Emirate au anunțat că vor suporta costurile pentru turiștii blocați după izbucnirea crizei din Orientul Mijlociu

Peste 20.000 de pasageri au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite din cauza tensiunilor regionale și a închiderii spațiului aerian.

Autoritățile din Abu Dhabi au anunțat, încă de duminică, 1 martie 2026, că vor acoperi integral cheltuielile de cazare, masă și reprogramare a zborurilor pentru toți cei afectați.

Haosul aviatic a început pe 28 februarie 2026, când mai multe companii aeriene au anulat zborurile spre destinații strategice din Orientul Mijlociu, vizate de represalii iraniene după prezența bazelor militare americane în zonă.

Cum își pot recupera turiștii români prinși în Dubai banii pe cazare și zborurile ratate

Turiștii care au rămas prinși în Dubai își pot recupera banii dați pe cazare și zborurile pierdute, de la autoritățile din Emirat. Aceștia trebuie să plătească întâi din propriul buzunar banii pe cazare și zboruri, iar apoi pot solicita decontarea de la autoritățile din Dubai, făcând dovada tuturor cheltuielilor.

Autoritățile din Dubai nu au emis un anunț oficial către unitățile de cazare privind decontarea cheltuielilor pentru turiștii blocați. Tocmai de aceea, călătorii care nu au mai putut pleca trebuie să se înregistreze oficial la Departamentul pentru Economie și Turism din Dubai, printr-un e-mail prin care anunță situația.

Care este procedura prin care pot fi recuperați banii cheltuiți pe cazare dacă vi s-a anulat zborul

Românii care doresc să primească înapoi banii de la autoritățile din Dubai pot trimite solicitarea la Departamentul pentru Economie și Turism din Dubai, la adresa de mail: info@dubaidet.ae.

Turiștii care au costuri suplimentare cu masa și cazarea pentru că le-au fost anulate zborurile spre casă trebuie să trimită un e-mail prin care solicită luarea în evidență și solicitarea rambursării cheltuielilor.

La solicitarea transmisă online, turiștii trebuie să atașeze și documentele justificative care să dovedească toate costurile suplimentare: rezervarea inițială a zborului, anularea cursei, noua confirmare de zbor și facturile de la hoteluri pentru cazarea în zilele în care au fost blocați.

Anunțurile MAE privind situația românilor blocați în Dubai și în restul emiratelor după criza din Orientul Mijlociu

Autoritățile române și cele locale din Emiratele Arabe Unite au anunțat că românii ale căror zboruri spre sau dinspre Dubai și alte orașe din regiune au fost anulate din cauza tensiunilor militare vor primi sprijin pentru prelungirea șederii la hotel până când cursele aeriene vor fi reluate în siguranță.

Sprijinul include ajutor cu cazarea, iar turiștii și cei aflați în tranzit sunt sfătuiți să discute cu managementul hotelului unde sunt cazați, să aibă dovada anulării zborului la ei și să urmărească comunicările oficiale ale Ambasadei și Consulatului României la Dubai pentru ultimele informații. Autoritățile recomandă, de asemenea, să rămână în incinta hotelurilor sau locuințelor și să evite deplasările neesențiale sau zonele considerate sensibile.

Contact pentru informații suplimentare (MAE emiratez): operation@mofa.gov.ae sau +971 (0) 2 493 1050. În caz de urgență, cetățenii aflați în zona Abu Dhabi pot contacta Ambasada: +971 56 664 3975. De asemenea, cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General la numerele de telefon: +971 50 937 4516 / +971 58 580 7936 / +971 56 831 0357.

Ministerul Afacerilor Externe de la București a lansat și un canal oficial de WhatsApp pentru românii blocați în Orient

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat un canal oficial de comunicare pe WhatsApp pentru românii aflați în Orientul Mijlociu. Primele zboruri din Orientul Mijlociu spre București s-au reluat luni seara.

Scopul este transmiterea rapidă a informațiilor privind siguranța și recomandările de călătorie în contextul tensiunilor din regiune.

„Având în vedere evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe anunță deschiderea unui canal oficial de comunicare pe platforma WhatsApp, dedicat informării rapide”, a declarat MAE.

În primele 24 de ore, peste 2.500 de persoane s-au alăturat acestui canal.

Primele repatrieri din zona de conflict din Orientul Mijlociu au avut loc luni seara

Totodată, primele repatrieri din zona de conflict au avut loc luni seară. Două zboruri charter operate de TAROM au adus marți dimineață la București 318 români, pelerini și turiști, care au tranzitat terestru Israelul și Egiptul înainte de a fi repatriați.

„Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizat de agențiile de voiaj alături de compania TAROM. În același timp, recomandăm în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale”, a subliniat Oana Țoiu.

