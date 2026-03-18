Transformare majoră pentru Swan Office

Gradul redus de ocupare al clădirilor din complexul Swan Office a determinat Smartown să inițieze un proiect urbanistic pentru schimbarea destinației celor trei imobile, care însumează o suprafață totală închiriabilă de 24.440 de metri pătrați, plus 4.684 de metri pătrați de spații comerciale, conform informațiilor publicate de Profit.ro.

În prezent, Swan Office găzduiește birourile și showroomurile unor companii precum Mercedes-Benz România, Maserati, Chery și Daimler Truck & Bus, care împreună ocupă aproximativ 9.000 de metri pătrați. De asemenea, în acest spațiu funcționează și Moto24/Xplorator, un showroom multi-brand de motociclete.

Proprietatea este acum listată pentru vânzare la un preț de aproximativ 20 de milioane de euro, conform surselor Profit.ro.

Parcursul investițional al Smartown în România

Aceasta nu este prima încercare a miliardarului Teddy Sagi de a se retrage de pe piața birourilor din România. În 2022, grupul său a purtat negocieri cu Hagag Development Europe pentru vânzarea imobilelor deținute în România, evaluate la acea vreme la 60 de milioane de euro, dar discuțiile nu s-au concretizat.

O încercare similară de a încheia un acord cu grupul israelian Aspen a eșuat din cauza unor „lipsuri comerciale”. În plus, Smartown a vândut recent alte proprietăți din portofoliu. În 2025, grupul a încheiat o tranzacție pentru clădirea de birouri Polonă, 68, din centrul Capitalei, către Star Residence Invest pentru 19 milioane de euro, echivalentul unui randament estimat la 11%.

Alte vânzări includ clădirea istorică Dionisie Lupu, transferată în 2024 către grupul britanic Yellow Tree la un randament de 8,2%.

Pe lângă proiectul de reconversie a Swan Office, Teddy Sagi mai deține terenuri și proprietăți cu potențial de dezvoltare în alte părți ale Bucureștiului. Printre acestea se numără un teren liber în zona Dorobanți, evaluat pentru dezvoltări rezidențiale, hoteliere sau de birouri, precum și mai multe vile de patrimoniu.

În sectorul 2, pe malul lacului Fundeni, miliardarul controlează patru loturi de teren cu o suprafață totală de 5,7 hectare, iar în Popești-Leordeni, zona Danubiana, deține alte patru parcele însumând opt hectare, potrivite pentru dezvoltări industrial-logistice.

Teddy Sagi, a cărui avere este estimată la 7,1 miliarde de dolari de revista Forbes, și-a construit imperiul financiar în principal prin fondarea Playtech în 1999, o companie specializată în jocuri de noroc online. De-a lungul anilor, miliardarul a vândut participații semnificative în Playtech și alte afaceri, precum SafeCharge, procesator de plăți online, pentru sume impresionante, consolidându-și statutul de investitor global de succes.

Un remorcher s-a scufundat în Portul Midia din Constanța, după ce ar fi lovit o mină marină. Un marinar a murit, alți patru sunt dispăruți

