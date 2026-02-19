Joseph M., în vârstă de 53 de ani, fost șef al diviziei „Passive Equity” din cadrul HSBC Global Asset Management, a economisit aproximativ 6.000 de franci elvețieni (6.360 de euro) utilizând o metodă frauduloasă de cumpărare a biletelor, relatează publicația elvețiană Bluewin.

Potrivit Daily Mail și The Times, el cumpăra bilete doar pentru stațiile de plecare și destinație, dar sărea peste stațiile intermediare.

Între octombrie 2023 și septembrie 2024, M. a repetat această schemă de cel puțin 740 de ori. La Inner London Crown Court, Joseph M. și-a recunoscut vinovăția. Avocatul său, Will Hanson, a declarat pentru „The Times” că acesta nu a putut explica de ce a recurs la astfel de practici. Procurorul Jack Furness a descris frauda drept o procedură „sofisticată”.

Judecătorul Alexander Stein l-a condamnat pe fostul bancher la zece luni de închisoare cu suspendare și 80 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, M. trebuie să plătească către Southeastern Railway despăgubiri în valoare de aproximativ 5200 de franci și i s-a interzis accesul pe acea rută feroviară timp de un an.

Judecătorul a menționat că inculpatul a încetat voluntar aceste practici înainte de a fi prins, conform The Times. Conform Bluewin, după proces, M. ar fi încercat să evite fotografii schimbându-și hainele.

