Contextul unei prietenii neobișnuite între două grupuri oprimate

Acest moment a marcat începutul unei prietenii neobișnuite între două grupuri oprimate – minerii aflați în grevă și comunitatea LGBT. Alianța lor a inspirat nu doar un film 30 de ani mai târziu, ci a contribuit și la transformarea drepturilor gay în Marea Britanie.

În 1984, în timp ce comunitatea LGBTQ+ se pregătea pentru marșul anual Pride, minerii din întreaga țară erau în grevă de peste trei luni. Ei protestau împotriva planurilor guvernului conservator condus de Margaret Thatcher de a închide 20 de mine de cărbune, ceea ce amenința să elimine 20.000 de locuri de muncă din orașe care depindeau de industria minieră.

Deși se aflau la sute de kilometri distanță de cele mai apropiate mine de cărbune, Mike și prietenul său Mark Ashton au decis că trebuie să facă ceva pentru a opri acest lucru.

„Mi-era în sânge să îi sprijin pe mineri. Era cel mai evident lucru de făcut”, explică Mike, în vârstă de 71 de ani. „Și noi treceam printr-o perioadă grea. Bărbații gay se confruntau cu o bigoterie totală din partea tuturor – instanțele, poliția, guvernul, școlile, colegiile, orice.”

În timpul marșului Pride s-au adunat sute de lire sterline pentru mineri

Mike și Mark au decis să strângă donații cu prietenii lor în timpul marșului Pride din acel an și au reușit să adune sute de lire sterline pentru mineri. Încurajați de eforturile lor, au creat un grup pentru a strânge mai mulți bani, numit Lesbians and Gays Support the Miners (LGSM).

Numărul membrilor a crescut rapid, ajungând la 50 de participanți regulați care ajutau la strângerea de fonduri. În câteva săptămâni, LGSM colecta donații în fața fiecărui local gay sau lesbian important din Londra, inclusiv librăria „Gay’s the Word”.

În total, grupul a strâns o sumă impresionantă de 22.500 de lire sterline (echivalentul a 73.500 de lire în banii de astăzi) în campania lor de un an. Însă au întâmpinat o problemă – cui să doneze banii?

Guvernul Thatcher confiscase fondurile Uniunii Naționale a Minerilor (NUM), așa că LGSM a decis să se înfrățească cu Grupul de Sprijin al Minerilor din Văile Neath, Dulais și Swansea din sudul Țării Galilor.

Cum a decurs prima întâlnire dintre cele două grupuri

Dornici să-i întâlnească pe minerii pe care îi ajutau atât de mult, în octombrie 1984, Mark, Mike și 25 de membri ai grupului lor au ajuns la Onllwyn Miners’ Welfare Hall din Dulais.

„Eram tineri și ieșeam destul de mult în evidență, pentru că eram LGBT”, își amintește Mike. „Când am intrat, toată mulțimea a tăcut pentru un moment. Știam că era o reacție la prezența noastră – doar că nu știam ce însemna.”

Surpriza a venit când minerii au izbucnit în aplauze zgomotoase pentru noii lor prieteni.

„Cine s-ar fi așteptat ca niște mineri cu slujbe dure și grele să ne ofere o astfel de primire?”, spune Mike. „Ne-am îmbătat cu toții și am schimbat povești. La sfârșitul acelui weekend, am cimentat prietenii care durează până în ziua de azi. Nu ne așteptam niciodată la un astfel de bun venit.”

Solidaritate reciprocă

Minerii au returnat favoarea și au călătorit la Londra, unde Mike și prietenii săi i-au dus în barurile din Soho. Prietenia lor neobișnuită s-a dovedit a fi nu doar un sprijin crucial pentru muncitorii aflați în grevă, ci a declanșat și un val de susținere pentru persoanele LGBTQ+ după ce minerii din Neath, Dulais și Swansea au început să poarte insignele LGSM în semn de solidaritate.

„Erau acești mineri mari și păroși pe liniile de pichetare, înfruntând poliția și fiind bătuți de poliție – și purtau insigne gay”, își amintește Mike.

Zece alte grupuri LGSM au apărut în întreaga țară în timpul grevei de un an și au început să strângă fonduri pentru alte orașe care luptau să-și păstreze minele de cărbune deschise.

Înfrângerea grevei și participarea la Pride

În martie 1985, mii de mineri s-au întors la muncă, marcând sfârșitul unui an de acțiuni industriale care au slăbit puterea sindicatelor sub guvernul Thatcher.

Înfrânți și demoralizați, un grup de 70 de mineri au călătorit din Dulais la Londra în iunie 1985 pentru a participa la Pride și a mulțumi comunității LGBTQ+ pentru tot sprijinul primit.

Sosirea lor a fost întâmpinată cu uimire de mulțime. Mike își amintește: „Mulțimea a sosit și a văzut acest banner uriaș. S-au adunat în jurul lui și nu voiau să se miște. Așa că organizatorii au venit și au spus: „Uitați, va trebui să conduceți marșul pentru că mulțimea din jurul vostru este atât de mare.”

Sprijinul minerilor nu s-a oprit aici. La conferința Partidului Laburist din Bournemouth în 1985, minerii au votat în bloc pentru a susține o rezoluție care angaja partidul să respecte drepturile gay. Același lucru s-a întâmplat la Conferința Sindicatelor din acel an.

Moștenirea prieteniei neobișnuite împotriva guvernului Thatcher

Pentru autorul și dramaturgul Clayton Littlewood, care era un bărbat gay în Londra în timpul grevei, moștenirea LGSM «a fost incredibilă».

El spune pentru Metro: „Pe atunci, mă gândeam: De ce strângem bani pentru minerii aflați în grevă?’ Acum totul are sens. Acea unitate între două grupuri atacate, aproape că a pus sexualitatea deoparte și a fost de genul: Voi sunteți oprimați, noi suntem oprimați. Cum putem să ne unim forțele?” A ajutat minerii, a ajutat persoanele gay. Avem nevoie din nou de acest tip de solidaritate.”

Această poveste a rămas aproape invizibilă, sau ar fi fost uitată, până când scenaristul Stephen Beresford a decis să facă un film despre ea în 2014, adaugă Mike.

Numit „Pride”, filmul a avut o distribuție plină de vedete, inclusiv Bill Nighy, Imelda Staunton și Dominic West, și a fost primit cu aclamații critice în întreaga lume. Mike, care a fost jucat de Joe Gilgun, a fost chiar invitat să vorbească minerilor din Belgia după difuzarea filmului.

„Thatcher a câștigat – istoria este întotdeauna istoria învingătorilor, nu a învinșilor. Dar noi am dat o luptă și asta în sine este ceva de care să fim mândri”, insistă el.

„Există comunități miniere în întreaga lume care au fost influențate de minerii britanici aflați în grevă din anii ’80. Chiar și în țări care sunt homofobe, aș putea să pariez că în acele comunități nu există atâta homofobie ca în comunitățile din toată țara, în general.”

Povestea prieteniei neobișnuite rămâne o lecție puternică despre puterea solidarității și a alianțelor neașteptate în fața opresiunii. Ea demonstrează cum grupuri aparent diferite pot găsi un teren comun și pot lucra împreună pentru schimbări sociale semnificative.