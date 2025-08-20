Un meteor spectaculos a luminat cerul nopții în Japonia

Un meteor strălucitor a traversat atmosfera Pământului, creând un spectacol impresionant pe cerul nopții în regiunile Kyushu și Shikoku din Japonia. Evenimentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale Aeroportului Fukuoka, potrivit presei străine.

Locuitorii din Japonia au putut vedea cum „mingea de foc” luminează cerul în cursul nopții de marți spre miercuri. Fenomenul a fost filmat și de cetățeni, iar mai multe videoclipuri au ajuns în mediul online. Imaginile au devenit rapid virale.

Ce sunt meteorii?

Conform NASA, meteorii sunt fenomene luminoase create atunci când bucăți de rocă spațială intră în atmosfera terestră cu viteză mare și ard. Aceste obiecte, numite meteori, pot varia ca dimensiune de la granule de praf până la asteroizi mici.

Mai simplu spus, un meteor este lumina care rezultă atunci când un corp mic din spațiu (meteoroid) intră în atmosferă și se încălzește atât de mult, încât strălucește pe cer pentru câteva secunde. Dacă fragmentul respectiv nu se consumă complet și ajunge pe suprafața Pământului, atunci se numește meteorit.

Meteorii pot apărea mai frecvent în anumite perioade ale anului, atunci când Pământul traversează norii de praf lăsați de comete, cauzând ploi de meteori spectaculoase.

Ce sunt și cum apar ploile de meteori

Ploile de meteori apar anual sau la intervale regulate, când Pământul traversează traiectoria de resturi lăsate în urmă de o cometă. Acești meteori, particule mici de praf sau fragmente de rocă spațială, intră în atmosferă cu viteze foarte mari pe traiectorii paralele și se aprind din cauza frecării cu aerul, creând astfel spectacole luminoase numite meteori sau „stele căzătoare”.

Fenomenul de ploaie de meteori se întâmplă în aceleași perioade ale anului, deoarece aceste resturi se află pe orbita Pământului în mod constant, iar atunci când planeta noastră le intersectează, vedem un număr crescut de meteori care par să provină dintr-un anumit punct fix pe cer, numit radiant.

Exemple cunoscute sunt ploaia de meteori Perseide în august și Leonidele în noiembrie.

Perseidele, cea mai cunoscută ploaie de meteori

Săptămâna trecută, în prefectura Aomori din nord-estul Japoniei a fost observat un fenomen rar de „cluster de meteoroizi”, când mai mulți meteori au apărut aproape simultan. Acest eveniment a coincis cu perioada de vârf a ploii de meteori Perseide, după cum relatează presa străină.

Perseidele sunt una dintre cele trei mari ploi de meteori anuale. Sunt renumite pentru traiectoriile rapide și strălucitoare, fiind cauzate de resturile cometei Swift-Tuttle care ard în atmosfera terestră.

Impactul meteoriților asupra Pământului

Potrivit NASA, aproximativ 44 de tone de material meteoritic cad pe Pământ în fiecare zi. Marea majoritate a acestui material este vaporizat în atmosferă, lăsând în urmă dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

Aceste fenomene astronomice continuă să fascineze oamenii din întreaga lume, oferind spectacole cerești impresionante și oportunități pentru studiul științific al obiectelor din spațiul cosmic.

