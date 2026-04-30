Dosarele au stat în sertare peste 30 de ani

Într-o postare pe Facebook, ministrul de Externe, Oana Ţoiu a anunțat joi seară declasificarea a mii de documente care au fost ținute departe de public.

„Declasificăm peste 5.000 de dosare diplomatice din primii ani de tranziţie din arhivele MAE. Alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai, corespondenţa cu URSS – toate acestea ies din sertarele în care au stat peste 30 de ani şi vor fi publice”.

„Este cea mai consistentă tranşă de documente diplomatice”

Aceasta subliniază că românii merită să afle faptele reale care au marcat tranziția României către democrație.

„Prea multe lucruri au rămas prea mult timp nespuse, neclare, iar în aerul închis al lipsei de informaţii cresc conspiraţiile şi neîncrederea. Transparenţa nu mai este doar despre trecut, ci despre lecţii învăţate şi despre baza de memorie colectivă pe care putem construi viitorul. Documentele despre cum s-a reaşezat politica externă a României după 1989 aparţin istoriei, cercetătorilor, societăţii. Nu sertarelor din subsol”, a transmis ministrul de Externe.

Este vorba despre 5376 de dosare, păstrate în 768 de mape de arhivă, ocupând aproximativ 100 de metri liniari de raft.

„Este cea mai consistentă tranşă de documente diplomatice scoase de sub clasificare după cele de dinainte de 1989 şi acoperă o perioadă de inflexiune în istoria noastră recentă”, a spus Oana Țoiu.

Iată câteva titluri de dosare:

  • „Reunificarea Germaniei (1990)”
  • „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai”
  • „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”.

Secretele, dezvăluite publicului

Aceste documente, precizează ministrul de Externe, „nu mai au încadrarea de secret de stat de peste un deceniu”:

„Au fost ţinute, totuşi, departe de public ca secrete de serviciu. Schimbăm asta an cu an şi vom continua procesul, inclusiv cu paşi viitori de digitalizare şi publicare. O democraţie matură nu se teme de propria istorie. O publică spre consultare cetăţenilor şi o studiază”.

Potrivit Oanei Ţoiu, Proiectul de Hotărâre de Guvern este de astăzi în transparenţă decizională pe siteul MAE.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ciprian Ciucu răspunde PSD după ce liberalilor li s-a cerut să-l trădeze pe Ilie Bolojan: „Vă dați seama cât de penibili am fi”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Cum și-a păstrat Andrew Tate permisul deși a condus cu 196 km/h în localitate. Cazul a ajuns la CCR
Știri România 23:01
Cum și-a păstrat Andrew Tate permisul deși a condus cu 196 km/h în localitate. Cazul a ajuns la CCR
Turiștii de la mare au intrat în apă la 11 grade, înainte de 1 Mai: câți oameni sunt așteptați pe litoral, în ciuda vremii urâte
Știri România 21:03
Turiștii de la mare au intrat în apă la 11 grade, înainte de 1 Mai: câți oameni sunt așteptați pe litoral, în ciuda vremii urâte
Parteneri
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul.ro
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani
Fanatik.ro
Despărțire neașteptată în lumea tenisului! Un cunoscut sportiv a pus capăt relației, după 6 ani
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:24
Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește”
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Stiri Mondene 16:45
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
ObservatorNews.ro
Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
Mediafax.ro
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Politic

Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Politică 21:35
Sorin Grindeanu a spus dacă își va da demisia din fruntea PSD în cazul în care moțiunea de cenzură e respinsă. Întrebarea despre AUR la care a refuzat să răspundă
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
Politică 21:07
Grindeanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea: „A întins o capcană de tipul «după mine, potopul»”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica a anunţat noul antrenor de la FCSB: „Vine dintr-o ţară frumoasă, încărcată de istorie!”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea