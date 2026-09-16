Ministerul Sănătății a redistribuit fonduri pentru a asigura funcționarea Unităților de Primiri Urgențe (UPU) în septembrie și octombrie, însă avertizează că situația bugetară rămâne critică pentru lunile următoare și necesită soluții de durată.

Cum au fost relocate fondurile pentru luna septembrie

Pentru a acoperi cheltuielile UPU în luna septembrie, Ministerul Sănătății a redistribuit 21,5 milioane de lei din bugetul propriu aferent trimestrului IV către trimestrul III. De asemenea, 20 de milioane de lei din Programul Național de Vaccinare au fost alocați serviciilor de ambulanță județene pentru a asigura continuitatea activității acestora.

„Încă de la prima noastră întâlnire am spus clar că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. În Sănătate, nu ne permitem amânări. Deciziile trebuie luate la timp, iar problemele financiare nu dispar dacă le amânăm”, a transmis ministrul interimar Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Unitățile de Primiri Urgențe au nevoie de 98 de milioane de lei pentru octombrie

Necesarul suplimentar pentru luna octombrie se ridică la 98 de milioane de lei, iar fondurile vor fi redistribuite din alte programe ministeriale și din bugetele destinate salariilor medicilor rezidenți din spitalele autorităților locale. Potrivit detaliilor oferite de Ministerul Sănătății, această sumă se împarte astfel:

36 milioane de lei pentru salariile personalului din UPU-urile subordonate Ministerului Sănătății;

20 milioane de lei pentru cheltuieli materiale ale acestor UPU-uri;

30 milioane de lei pentru cheltuieli materiale ale UPU-urilor din spitalele autorităților locale;

12 milioane de lei pentru cheltuieli materiale ale serviciilor județene de ambulanță.

56 de milioane de lei vor fi redirecționate din bugetele unor programe naționale

Pentru a acoperi cheltuielile UPU, Ministerul Sănătății va redirecționa 56 de milioane de lei din bugetele unor programe naționale precum Programul HIV/SIDA, Programul de Securitate Transfuzională, Programul Mama și Copilul și Acțiuni Prioritare.

„În urma acestei măsuri, programele respective nu vor mai avea finanțare în luna decembrie”, au precizat reprezentanții ministerului.

Suplimentar, 42 de milioane de lei vor fi transferați din fondurile destinate salariilor medicilor rezidenți care activează în spitalele autorităților locale. Aceste sume vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor județene de ambulanță și acoperirea cheltuielilor materiale ale UPU-urilor.

Ministrul Sănătății spune că este vorba despre „o soluție de avarie”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a subliniat că aceste măsuri sunt doar provizorii și nu rezolvă problemele structurale ale sistemului sanitar.

„Este o soluție de avarie, care ne permite să asigurăm funcționarea sistemului în luna octombrie, dar nu rezolvă problema structurală. Când relocăm bani dintr-o zonă pentru o nevoie urgentă, apare un nou necesar de finanțare. Problema nu dispare, ci se mută. De aceea, avem nevoie de decizii bugetare și de o soluție sustenabilă pentru întregul sistem”, a declarat oficialul.

Potrivit estimărilor Ministerului Sănătății, necesarul financiar total pentru acoperirea programelor și cheltuielilor până la sfârșitul anului 2026 se ridică la 980 de milioane de lei.

Cseke Attila a mai subliniat că lipsa unui guvern cu puteri depline a agravat criza financiară din sistemul sanitar.

„Dacă am fi avut un Guvern cu puteri depline, această nevoie putea fi astăzi semnificativ mai mică. Am fi putut debloca 10% din Fondul de rezervă, adică aproximativ 500 de milioane de lei, și am fi avut la dispoziție resurse concrete pentru a interveni acolo unde este nevoie”, a explicat ministrul interimar.