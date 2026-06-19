Patriarhia Română: „Suntem solidari cu familia Samson”

Cazul Sarei și Tianei Samson revine în atenția publică înaintea protestului anunțat pentru 20 iunie în sprijinul familiei. Cele două fete, cetățene române, se află în custodia serviciilor sociale suedeze după ce au fost separate de părinții lor în decembrie 2022.

În acest context, Patriarhia Română a transmis un mesaj de susținere pentru familia Samson și a cerut găsirea unei soluții care să permită întoarcerea fetelor în România.

„Biserica învaţă dintotdeauna că responsabilitatea principală pentru creșterea și formarea copiilor revine părinților, iar familia rămâne mediul natural și binecuvântat al dezvoltării armonioase a copiilor”, se arată în comunicatul transmis de Patriarhie.

https://www.libertatea.ro/stiri/sara-si-tiana-samson-doua-fete-minore-aflate-in-mijlocul-unei-lupte-care-le-a-schimbat-viata-de-ce-statul-suedez-refuza-sa-le-redea-de-peste-un-an-si-jumatate-parintilor-romani-4959302

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române anunță că susțin demersul adoptat recent de Senatul României și solicită autorităților suedeze să permită reunirea celor două surori cu familia lor.

„Suntem solidari cu familia Samson şi ne alăturăm demersului Senatului României către statul suedez, pentru repatrierea în România a celor două fiice ale familiei Samson, astfel încât să fie create condițiile necesare pentru restabilirea conviețuirii celor două surori alături de părinții şi de fraţii lor mai mici”, a transmis Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

În mesajul publicat de Basilica.ro, Patriarhia mai precizează că se roagă pentru copii și pentru părinții acestora, dar și pentru găsirea unei soluții care să pună capăt situației în care se află familia Samson.

România a făcut „peste 75 de demersuri oficiale”

Ministerul Justiției spune că urmărește cazul Sarei și Tianei Samson încă din iulie 2023, după ce a fost informat de Ministerul Afacerilor Externe despre situația celor două fete. De atunci, instituția susține că a încercat, prin mijloacele legale pe care le are la dispoziție, să obțină informații despre situația minorelor și să găsească o soluție pentru aducerea lor în România.

Potrivit Ministerului Justiției, autoritățile române au făcut „peste 75 de demersuri oficiale” către partea suedeză. Acestea au fost transmise în scris, dar au existat și consultări directe și videoconferințe. România a cerut clarificări despre măsurile luate de autoritățile suedeze, informații despre starea fetelor și soluții care să respecte interesul superior al copilului.

Ministerul Justiției spune că a lucrat în acest caz cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu Ministerul Afacerilor Externe și cu autoritatea centrală din Suedia.

România a cerut fetele acasă, dar nimeni nu răspunde

Ministerul Justiției spune că a cerut ca situația Sarei și Tianei să fie analizată în România și ca fetele să poată fi îngrijite aici, fie în familie, fie în familia extinsă, fie, dacă nu există altă soluție, în sistemul românesc de protecție a copilului.

Instituția mai arată că a urmărit informațiile transmise de Ambasada României în Suedia, inclusiv după vizitele făcute la fete în 2025. După aceste vizite, România a cerut clarificări despre starea fizică și psihică a Sarei și Tianei, condițiile de plasament și eventualele riscuri la care ar putea fi expuse.

Cazul a fost discutat și în Suedia, unde o delegație română a mers între 7 și 10 iulie 2024 pentru convorbiri despre reintegrarea fetelor în familie. Ulterior, miniștrii justiției și muncii au trimis o scrisoare comună ministrului de externe al Suediei, cerând din nou o soluție în interesul copiilor.

Ministerul Justiției susține că discuțiile cu partea suedeză au fost dificile, deoarece deciziile sunt luate de serviciile sociale locale, și multe solicitări trimise de România nu au primit răspuns.

Ministerul Justiției cere intervenția urgentă a președintelui României

După aceste demersuri, Ministerul Justiției a informat Administrația Prezidențială despre situația Sarei și Tianei și despre pașii făcuți până acum de autoritățile române. Instituția spune că a considerat necesar acest lucru din cauza evoluțiilor din caz și a îngrijorărilor legate de starea celor două fete și precizează că va continua să folosească instrumentele legale pe care le are la dispoziție pentru găsirea unei soluții care să permită aducerea Sarei și Tianei în România. Până acum, ministerul nu a anunțat un termen până la care ar putea exista o decizie în acest caz.

Sara și Tiana au fost au fost preluate de serviciile sociale suedeze în anul 2022, în urma unor acuzații de abuz. Părinții Daniel și Bianca Samson, doi români stabiliți în Suedia, susțin că fetele au fost luate pe baza unor afirmații făcute la școală de una dintre surori, acuzații pe care familia le contestă. Autoritățile suedeze au menținut însă măsurile de protecție, iar cazul a devenit subiect de dispute între familie și instituțiile statului suedez

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